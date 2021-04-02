「4路段紫爆」時速不到20km！國5車潮湧現塞到4點　6地雷路段曝

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是清明連假第一天，交通部高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等6路段。目前南港、內湖、木柵、新竹等多處路段車多一度紫爆，時速不到20公里。

根據1968 APP顯示，國道路網逐漸湧入車潮，內湖－東湖、萬芳－木柵、南港系統－南港、湖口－湖口服務區等路段車多紫爆，時速不到20公里，南港－石碇、木柵－新店、大溪－龍潭、茄苳－香山、西濱－竹南等路段時速低於40公里，國5南下石碇－頭城車速則約60公里。

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高公局表示，本日0-5時交通量為10.7百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之3.1倍；預估本日交通量為122百萬車公里。

▲國5湧入車流，南港路段車多紫爆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

目前全國道車多路段包括國1南向楊梅-新竹、國3南向鶯歌系統-龍潭、茄苳-香山、龍井-彰化系統，及國5南向南港系統-坪林；截止上午8時，交通量為24.1百萬車公里。

今日相關疏導措施包括6-12時實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統南向高乘載管制，0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、假期間採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

4/2 連假首日

「國1南向」

6-15 時楊梅-新竹系統（3倍）

7-15 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」

4-16 時南港系統-坪林（5倍）

4/3 連假第2日

「國1南向」

7-14 時楊梅-新竹系統（5倍）

8-14 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

「國5北向」

12-22 時宜蘭-坪林（7倍）

4/4 連假第3日

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

9-24 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

4/5 連假收假日

「國1北向」

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

15-18 時關西-大溪 （4倍）

15-18 時竹山-中興（3倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲清明連假首日路況預測。（圖／高公局提供）

為避免交通壅塞惡化，高公局規劃假期間實施國1、國3及國5匝道封閉措施，連假第1日及第2日（4月2日及3日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇封閉期間改為大客車專用道）、每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。

▲清明連假第二日路況預測。（圖／高公局提供）

▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）

連假第3日及第4日（4月4日及5日），每日7至19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口匝道、每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口匝道。

▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）

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