「4路段紫爆」時速不到20km！國5車潮湧現塞到4點　6地雷路段曝

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／資料照／記者游芳男攝）
記者李宜秦／台北報導
今天是清明連假第一天，交通部高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等6路段。目前南港、內湖、木柵、新竹等多處路段車多一度紫爆，時速不到20公里。
根據1968 APP顯示，國道路網逐漸湧入車潮，內湖－東湖、萬芳－木柵、南港系統－南港、湖口－湖口服務區等路段車多紫爆，時速不到20公里，南港－石碇、木柵－新店、大溪－龍潭、茄苳－香山、西濱－竹南等路段時速低於40公里，國5南下石碇－頭城車速則約60公里。
高公局表示，本日0-5時交通量為10.7百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之3.1倍；預估本日交通量為122百萬車公里。
▲國5湧入車流，南港路段車多紫爆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
目前全國道車多路段包括國1南向楊梅-新竹、國3南向鶯歌系統-龍潭、茄苳-香山、龍井-彰化系統，及國5南向南港系統-坪林；截止上午8時，交通量為24.1百萬車公里。
今日相關疏導措施包括6-12時實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統南向高乘載管制，0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、假期間採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表
4/2 連假首日
「國1南向」
6-15 時楊梅-新竹系統（3倍）
7-15 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）
「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
「國3南向」
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）
「國5南向」
4-16 時南港系統-坪林（5倍）
4/3 連假第2日
「國1南向」
7-14 時楊梅-新竹系統（5倍）
8-14 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）
「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
「國3南向」
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）
「國5南向」
6-16 時南港系統-坪林（5倍）
「國5北向」
12-22 時宜蘭-坪林（7倍）
4/4 連假第3日
「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）
「國3北向」
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）
「國5北向」
9-24 時宜蘭-坪林（7倍）
「國6西向」
16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）
4/5 連假收假日
「國1北向」
15-18 時南屯-后里（4倍）
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）
「國3北向」
15-18 時關西-大溪 （4倍）
15-18 時竹山-中興（3倍）
15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）
「國5北向」
10-20 時宜蘭-坪林（7倍）
「國6西向」
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）
▲清明連假首日路況預測。（圖／高公局提供）
為避免交通壅塞惡化，高公局規劃假期間實施國1、國3及國5匝道封閉措施，連假第1日及第2日（4月2日及3日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇封閉期間改為大客車專用道）、每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。
▲清明連假第二日路況預測。（圖／高公局提供）
▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）
連假第3日及第4日（4月4日及5日），每日7至19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口匝道、每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口匝道。
▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）
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