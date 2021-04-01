掃墓引發火警會惹禍上身　民俗專家曝「清明轉運」撇步

記者唐詠絮／彰化報導

今年天乾物燥再加上清明節祭祖掃墓，燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件頻傳，甚至引發山區大火，民俗專家廖大乙指出，因為祭祖而引發火警，雖然不是有意，但對先人非常不敬，對後代子孫所引發的後果更不可不防。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

「掃」墓，顧名思義慎終追遠，清掃、整理，廖大乙說，早年還得帶著鋤頭圓鍬，將墓前的雜草清理乾淨，經過其他先人墳墓時，還得恭敬的對祂說一聲「借過」，也藉著這時候看看祖墳時周圍護龍及墓碑是否有異狀。

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廖大乙指出，他多年前因為要修復其他人祖墳時，不慎圍到別人的墓地，眼睛因此受傷，也在此提醒民眾，用一把火將整片墓地的雜草燒得一乾二淨的作法，甚至延燒到其他先人祖墳，更造成火警，這是非常的「大不敬」，更要小心陽世後代子孫惹禍上身。

▲民俗大師廖大乙說公墓用火燒大不敬。（圖／ETtoday資料照）

廖大乙強調，祭祖最重視的就是「孝」道，也經常看到後代子孫拿著一疊疊的美金、黃金等等的冥紙，但這些明明都是假的，燒給祖先祂們真的用得到嗎，其實帶著一柱清香及時令水果，虔心跪拜，心意才是最重要的。

廖大乙也提醒民眾，清明節是一年中轉運的大好日子，不管你是要斬掉孽緣、求富貴求財運，都最好利用清明前3天後4天的日子，不妨趁這幾天連假，整理家裡有破碗、破盆還是破鞋破襪子，只要有破掉的壞掉的不能用的，在丟掉時默念「好運來、歹運去，福氣攏總來」，不到幾天一定會有好緣好運氣來相牽。

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