天氣好、假期長⋯清明連假恐塞爆！林佳龍：可以想像壅塞程度

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

明天就是清明連假，國道多處路段今日已出現壅塞情形，國5恐一路塞到深夜。交通部長林佳龍表示，清明連假車流量僅次於春節，雖然前兩周已透過國道通行費打折，鼓勵民眾提前掃墓，但受到天氣好、假期長的影響，可以想像得到國道壅塞程度將頗為嚴重。

林佳龍今日至台北車站視察雙鐵清明連假疏運情形，針對國道今日壅塞情況，他表示，清明連假是除了春節以外，車流量最高的連假，高公局透過各種交通管理手段改進塞車情況，以提高疏運效果，前兩周則以通行費打折方式，鼓勵民眾提前出門掃墓，也成功分散一成多的車流。

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林佳龍表示，然而受到天氣好、假期長的影響，可以想像得到國道壅塞程度仍會頗為嚴重，國人上路前應善用資訊平台，如1968 APP、幸福公路等，掌握即時路況，配合分流措施，協助改善疏運情況。

▲16:30國道塞車狀況。（圖／翻攝自高公局）

截至下午4點30分最新路況顯示，國5南港系統至頭城南向路段持續車多壅塞，時速不到30公里。另外，國3新店-安坑南向路段、國1湖口服務區至新竹系統等南向路段也開始塞車，時速均不到40公里。

清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表

4/1 連假前一日

「國1南向」

18-23 時楊梅-新竹系統（3倍）

「國3南向」

18-22 時三鶯-關西（3倍）

「國5南向」

9-24 時南港系統-坪林（3倍）

4/2 連假首日

「國1南向」

6-15 時楊梅-新竹系統（3倍）

7-15 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」

4-16 時南港系統-坪林（5倍）

4/3 連假第2日

「國1南向」

7-14 時楊梅-新竹系統（5倍）

8-14 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

「國5北向」

12-22 時宜蘭-坪林（7倍）

4/4 連假第3日

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

9-24 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

4/5 連假收假日

「國1北向」

15-18 時南屯-后里（4倍）

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

「國3北向」

15-18 時關西-大溪 （4倍）

15-18 時竹山-中興（3倍）

15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

「國5北向」

10-20 時宜蘭-坪林（7倍）

「國6西向」

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲清明連假前1日路況預測。（圖／高公局提供）

高公局表示，清明連假車潮自前一日（4月1日）上午9時起湧現，預估國5南向南港系統至頭城路段車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，另自連假首日（4月2日）5時起出現車多至16時始紓解。

▲清明連假首日路況預測。（圖／高公局提供）

為避免交通壅塞惡化，高公局規劃假期間實施國1、國3及國5匝道封閉措施，連假第1日及第2日（4月2日及3日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇封閉期間改為大客車專用道）、每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。

▲清明連假第二日路況預測。（圖／高公局提供）

▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）

連假第3日及第4日（4月4日及5日），每日7至19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口匝道、每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口匝道。

▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）

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