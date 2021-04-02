連假首日國道6大地雷將狂塞　國5「蜈蚣車流」要到下午4點才紓解

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假第一天展開，高公局預估國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.4倍。今日國道預判共有6大壅塞路段，其中，國5南向南港系統-坪林路段從凌晨4點就出現車潮，一路塞到下午4點才會逐漸紓解。

清明連假4/2首日重點壅塞路段預測一覽表

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「國1南向」

6-15 時楊梅-新竹系統（3倍）

7-15 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

「國1北向」

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

「國3南向」

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

「國5南向」

4-16 時南港系統-坪林（5倍）

▲清明連假首日路況預測。（圖／高公局提供）

高公局指出，今日南向交通量可達71百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，整體交通量為122百萬車公里，預判壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今日相關疏導措施包括：6-12時實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統高乘載管制，0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口，0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、假期間採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

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