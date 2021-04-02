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又摳又軟！人妻痛譙老公「4大罪狀」　心寒求離：婚姻只剩孩子

▲▼男女示意圖,男女,示意圖,性愛,情侶,性感,情人,性,感情（圖／CFP）

▲人妻在臉書社團抱怨，細數丈夫「4大罪狀」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人妻在臉書社團《匿名公社》表示，老公的薪水比她多1萬元，但老公只要每個月支出8千元孝親費及小孩學費，剩下不論孩子保險、學才藝及買玩具等支出通通不肯付，甚至連孩子病了，醫藥費都要計較，加上兩人又床事不合，讓她感嘆「真的後悔結婚」。

原PO透露，她與老公都是上班族，但老公的薪水比她多一萬，不過老公卻幾乎不跟她分擔家計，每個月除了8千元孝親和公立小學學費，不論是孩子保險、學才藝及買玩具等都不付，「學音樂，他說是我要讓他們去學的，就要我自己負責」、「小孩要玩具，就講古，說以前他們家窮，買不起玩具，還不是一樣長大」。

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她無奈說，現在都什麼時代了，偶爾滿足一下小孩不行嗎，每次只要小孩吵要玩具，老公只會叫孩子去找媽媽。生活上的衝突還包含日常用電，每一次只要家裡的水電費高一點，公婆就會碎唸為什麼一直吹冷氣、洗澡洗太久等，但老公完全都不管，「後來我受不了就乾脆自己繳了」。

除此之外，還有像是孩子的醫藥費也要計較，「小孩的保險都是我付，前幾次小孩住院理賠，他就先付醫藥費，然後跟我說，保險理賠下來要還他錢」、「保險是我繳的，我還要給他錢，那他的功能到底是」、「加上我婚前養的貓也老了，每個月醫藥費也要幾千，讓我每個月薪水都剩不多」。

▲▼女人,女性,喝醉,撿屍,睡覺,酒醉,辣妹。（圖／示意圖／pixabay）

▲女子表示「為了小孩，我真的不太想離婚，可是我又真的好想離婚」。（圖／翻攝自pixabay）

最終讓她爆炸的點是，她有一次看見老公在算資產，發現老公還有近千萬元存款，因此希望至少每個月貼補她6000元，「結果他也不理我，還說是我自己要花那些錢的」、「我很不高興，也覺得他好自私」。

她最後說，家庭生活上的磨擦，不肯為孩子付出，家裡什麼錢都要她出，加上床事不合（勃起障礙、早洩），4項衝突真的讓她非常想離婚。她說「我不明白這段婚姻的存在到底為何，床上沒辦法滿足我，至少慷慨一點吧，又摳又軟」、「為了小孩，我真的不太想離婚，可是我又真的好想離婚」。

其他網友看了紛紛表示，「就是為了孩子才要離婚」、「妳老公好自私，他的存款絕不會為了妳跟小孩拿出來，多待在這個家一天，就是多浪費一天生命」、「爸爸根本不管孩子，有他在有差嗎」、「以為付學費就是養孩子嗎，太扯了」。
 

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