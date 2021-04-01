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速食業者推愚人節惡搞清明祭祀精品　網友笑：差點買爆

▲速食業者推出愚人節的惡搞活動。（圖／翻攝至Dcard）

▲速食業者推出愚人節的惡搞活動。（圖／翻攝至Dcard）

記者賴威志／綜合報導

隨著清明連假到來，除了是不少家庭難得出遊的日子，也有不少長輩堅持拜拜祭祖的傳統習俗，除了常見的水果和豬、雞、魚等肉品外，最近在Dcard就有網友貼出速食業者推出的蠟燭和金紙。「因為小時候阿嬤都會帶我吃麥當勞，不知道拿這個來拜阿嬤會不會開心」，正當不少人留言想要用如此新奇的方式祭祖時， 就有網友眼尖認出這是愚人節的惡搞活動。

速食業者在粉絲團PO出經典口味的拜拜用品，希望能打入傳統市場，讓人們能一邊過著傳統禮節的同時也能享受美食，看的網友一頭霧水，正當不少網友湧入留言區後，眼尖的發現其實是個愚人節搭配清明節的惡搞活動，讓許多人信以為真，直呼「感覺去拜拜放這組很帥欸」、「說不定長輩喜歡吃蛋塔」，近幾年不少品牌為了吸引年輕族群，在社群操作上都動足了腦筋，在網路上掀起了一波話題，也讓人不禁好奇，難道清明節就不能用自己的方式來祭拜祖先，非得要遵照傳統的方式嗎？

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當然，撇開惡搞活動，真的有用速食祭拜祖先的案例，一名網友則在Dcard有感而發，表示這一年最親愛的爺爺離世，面對如此打擊他與家人全都難以忘懷，在今年掃墓長輩在討論要用什麼供品祭拜爺爺時，弟弟的一句「爺爺也喜歡吃麥當勞！」，讓網友淚推這故事「加了洋蔥。」

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