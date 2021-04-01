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她愚人節交到帥男友！過來人甜曝「告白SOP」：一起到結婚

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲愚人節告白SOP大公開。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

想要脫單，可要好好把握愚人節！一名女網友甜笑表示，與一名對象處於曖昧期，但又怕被打槍，決定要在4月1日告白，「就算沒在一起還可以開玩笑說愚人節快樂」，沒想到原PO還沒開口，男生已搶先吐真情。文章曝光後，也引發一票情侶分享也在愚人節脫單SOP，甚至還有人「直接在一起到結婚」！

一名女網友在論壇《Dcard》透露，自己單身19年，沒想到竟會在愚人節當天脫單，彷彿就像一場夢。至於男方條件也不錯，原PO散發粉紅色泡泡直呼，「滿帥、聰明、貼心、非渣，強烈懷疑我撿到寶！」

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原PO自嘲，本打著如意算盤，「只敢在這天告白 ，就算沒在一起還可以開玩笑說愚人節快樂」，出乎意料的是，男方也有默契，搶先一步開口告白。對此，原PO好奇發問，「請問4/1在一起的情侶到底有幾對？」

事實上，這是去（2020）年的文章，而今日愚人節，再度被網友翻出來朝聖。原文留言中，引來過來人甜蜜簽到，「我啦，在一起一年了，後來想說4/1在一起太白癡，講出去別人會笑，就兩個人講好3/31了」、「我也4/1脫單，已經第七年了喔」、「+1，今天滿兩年」、「我爸媽4/1結婚，真的有人看到喜帖打給他們問：是真的嗎」、「4/1在一起～4年來～可是其實跟愚人節無關，純粹是因為有連假，更多時間相處有機會」、「我朋友就是唷，他連結婚登記都是4/1」。

▲▼愚人節真的超適合告白？過來人揭神秘SOP：在一起到結婚（圖／翻攝Dcard）

▲有情侶愚人節交往，就連結婚也選在4月1日。（圖／翻攝Dcard）

內行人也大方分享「神級告白SOP」，有曖昧對象的快筆記，「可以4/1深夜快到00：00告白，如果對方有意思，時間一到4/2就會答應，這樣對方就不會因為以為玩笑而感到不真誠」、「昨天女友還一直覺得我在開玩笑，晚上過12:00就讓她知道，我是來真的」、「4/1跟他告白，結果隔天才答應我，既然4/2才答應，那就那天才是紀念日，不然4/1太鳥了哈哈哈」。

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