愚人節千萬別整他！5星座開不起玩笑　天蠍說「沒關係」只是場面話

▲有5大星座玩笑開不得，千萬別整他們。（示意圖／Andre Hunter／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者陳培鈞／綜合報導

今天4月1日是愚人節，有些人喜歡在這天跟朋友開個小玩笑，互相捉弄以博一笑，不過，並不是每個人都開得起玩笑，清水孟國際塔羅的小孟老師特別提醒，有5大星座開不起玩笑，千萬不要誤觸地雷。

第五名：魔羯座 12/22~1/19

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與其跟魔羯開玩笑，不如直接說笑話就好。魔羯座很單純沒心機，做事認真又有點嚴肅，所以很容易相信別人，包括玩笑話。而讓魔羯座受不了的是最信任的人，居然也來開玩笑捉弄他，當他相信了，卻被告知這只是開玩笑，小心讓魔羯理智線斷掉。



第四名：巨蟹座 6/21~7/22

要整巨蟹座時，請想好一套說詞，免得尷尬收場。巨蟹很正經、敏感又有點老派，有時候還很遲鈍，他們也不懂該如何反應，常常當下沒什麼感覺，但又覺得被冒犯了，悶在心裡不開心，讓旁邊的人也不知如何是好。記得要先安插幾個反應好的人，才能隨時救援，避免草草收場。

▲和巨蟹座開玩笑，要想好如何收尾，以免尷尬收場。（示意圖／翻攝自pakutaso）

第三名：處女座 8/23~9/22

想整處女座，小心被反整。思維清晰、觀察力細膩，連小細節都不放過的處女座，看待事情其實很用心，加上處女座的個性本質比較沒有自信，所以會常感覺不安，因此就算是玩笑話，也會當真，且會一直鑽牛角尖，思考別人的用意為何，想破頭都還在想，還會懷疑真的只是玩笑嗎？小心因此傷了處女座的心。



第二名：金牛座 4/21~5/20

金牛座若對面自己不喜歡的事，不會立刻翻臉，因為他們很能忍，所以若不了解身邊金牛朋友的個性，就別開玩笑了。金牛的自尊心高、脾氣大，個性耿直，對事情有防備心，常被說出口的「嘲笑」給刺傷了自尊心。若想對金牛來點娛樂開玩笑，要注意原則問題，他們的接受範圍其實不大，尺寸拿捏要適當，別玩笑過頭了，小心被牛角剌傷。



第一名：天蠍座 10/23~11/22

開玩笑請自動略過天蠍座，就算天蠍說沒關係，那真的只是場面話。天蠍座重隱私愛面子，很多事情都不讓別人知道，偏偏開玩笑的點，卻是他最在乎的，而他在乎的事卻又非常多，所以常會踩到他的地雷，這會讓他氣到翻臉，這時候愛記仇的特性就出現了，等時機到就會反撲報仇。簡單說就是你讓他沒面子，所以天蠍不開心啦。