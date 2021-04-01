青農「愚人節」不亂開玩笑　請小朋友吃雞蛋糕過兒童節

▲ 青農「愚人節」不亂開玩笑，請來攤商現烤雞蛋糕給小朋友過兒童節。（圖／記者楊漢聲攝；下同）

記者楊漢聲／台東報導

4月1日「愚人節」在大人的世界得提防被捉弄、開玩笑，但對於幼兒園的小朋友們卻能提前歡慶「兒童節」。台東池上青農魏瑞廷與米之谷夥伴鍾政容邀請業者到幼兒園現場製作雞蛋糕當兒童節禮物，望著各種卡通造型的雞蛋糕陸續出爐，飄出香噴噴的味道讓小朋友是口水直流。

2日起就是一連4天的清明假期，而恰巧4月4日「兒童節」也放假不用上課。魏瑞廷1日特地前往「鴻德幼兒園」幫小朋友們歡度兒童節，自費請人將攤車推進園所，除了小朋友連老師們都能開心領到美味可口的雞蛋糕。

魏瑞廷說，幼兒園的小朋友之前曾到田裡進行「食農教用」體驗插秧、施肥和製作禾邊餐。當天小朋友在烈日下實際下田工作，不但不喊苦還「樂在其中」。所以在兒童節前夕來給小朋友們鼓勵，希望大家未來可以繼續保持好的表現。

在愚人節得知園所的小朋友們可以免費吃到雞蛋糕，幼兒園園長彭瑞寶坦承一開始以為是開玩笑，當瞭解原來是魏瑞廷對小朋友的疼愛表示感謝。彭瑞寶說，自己讀小學時過兒童節學校會發麵包、飲料慶祝，今天現做現吃雞蛋糕小朋友反而比較喜歡。

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