網美IG熱點農禪寺內墜樓亡！廣告工人枉死　無良老闆賠錢換免囚

記者黃宥寧／台北報導

北市北投法鼓山農禪寺因典雅建築與湖天一色的景致，在IG上爆紅成打卡熱點。2019年卻傳出死亡意外，1名60歲工人從高度5.5公尺屋頂進行固定遮陽網作業，卻因遮雨棚屋頂帆布強度不足，導致他踏穿遮雨棚屋頂帆布不慎墜落死亡。陳姓負責人為事故廣告工程負責人，因未事先規劃安全通道導致意外，士林地院依過失致死判處6月可易科罰金。

廣勳廣告公司於2019年6月間承攬農禪寺臨時展場進行興建及後續維修工程，陳男則為該工程的現場負責人。60歲工人阿財（化名）於同年6 月17日被指派前往農禪寺臨時展場從事屋頂維修工程（高度為距地面約5.5 公尺）進行固定遮陽網作業。

豈料該屋頂的遮雨棚強度不足，而且下方未架設格柵或安全網等防墜措施，阿財也並沒有正確戴用安全帽，導致踏穿帆布遮雨棚墜落地面時安全帽隨即脫落，因外傷性顱內出血死亡。

▼北市北投區法鼓山農禪寺工人阿財，因下方未架設安全網導致他從5米高墜落身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

廣告工程公司陳姓負責人，因未採取必要的安全措施，導致墜落事件發生，對於勞動場所安全衛生的管理及監督上有疏失，依過失致死遭起訴。 去年5月29日因他坦承犯罪也與阿財妻子及兒子成立調解並給付完畢，經檢察官聲請以簡易判決處刑，依職業災害罪，科罰金新臺幣10萬元；又因犯過失致人於死罪，累犯，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

由於陳男不服一審刑事簡易判決提起上訴，經二審合議庭判決將原判決撤銷，陳男依犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

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