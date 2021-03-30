攜手建立兒少保護網絡　雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心啟動

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院在衛生福利部的支持下，推動110年度兒少保護醫療區域整合中心計畫，成立「雲林縣嘉義縣嘉義市兒少保護區域醫療整合中心」，於今（30）日舉行啟動典禮，協助在地整合醫療團隊，辨識兒虐個案驗傷診療，強化醫療網絡合作，共同守護受虐的兒童身心健康。

▲臺大醫院雲林分院在衛生福利部的支持下，推動110年度兒少保護醫療區域整合中心計畫，成立「雲林縣嘉義縣嘉義市兒少保護區域醫療整合中心」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

「雲林縣嘉義縣嘉義市兒少保護區域醫療整合中心」啟動典禮，邀請衛生福利部保護司副司長郭彩榕、雲林地方檢察署檢察長洪家原、主任檢察官吳文城、雲林地方法院庭長王雅苑、雲林縣社會處長林文志、雲林縣警察局長朱宗泰、雲林科技大學葉惠菁副院長、鄭博文教授、中華民國兒童權益促進協會王薇君理事長等專家學者出席與會，與社福、警政、司法單位和學界攜手強化兒少保護網絡。

衛生福利部保護司郭彩榕副司長表示，過去兒虐傷勢不易判斷，透過平台的成立可以有效且專業的協助我們第一線的工作人員去判斷這樣的傷勢造成的原因，不論是社工或司法單位作為後續案件的保護或對加害者的處置都有很大的幫助，藉由整合讓臺灣的兒少保護工作邁向一個新里程碑。



雲林地方檢察署檢察長洪家原指出，雲林縣婦幼保護聯繫平台自2017年12月19日成立以來，成功拯救了6名可能受虐或已經受虐的小孩。檢察長洪家原説，以雲林講透過兒少保護的平台，在各網絡團體夥伴的努力之下，以往是從重大的兒虐事件作出一些不錯的保護成果，並針對兒童失蹤的個案，在還沒有發生不性事件之前做出拯救的動作，我們也希望透過這樣的區域醫療整合中心儘早得知危險因子，來做更積極的、預防性的兒少保護。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，本院為雲嘉地區唯一成立婦幼醫學中心的醫院，關注在地婦幼保健醫療照護能力，並致力成為雲林地方婦幼保健的標竿。依據衛福部統計數據，雲林縣及嘉義縣市2020年1-6月兒童少年保護通報調查處理件數為902案，而提供後續處遇件數為635案。兒虐事件背後涵蓋了許多複雜的問題，也許只是家庭問題的冰山一角，因此必須整合醫事、社工員、警察、司法官的警覺與專業訓練，再加上團隊共識，與整個社會的氛圍主動通報與互助。

婦幼醫學中心副主任蔡政憲強調，此計畫結合社政、醫政、警政及司法等單位通力合作，團隊定期舉辦共識會議透過經驗分享及意見交流，提升平台成員對於兒虐案件之敏銳度，同時感謝雲林科技大學鄭博文教授、臺灣大學劉淑瓊教授之指導及協助，未來也會持續與成大醫院合作，建立全南區的兒少保護區域醫療整合中心，讓轄內兒少獲得醫學中心等級的整合醫療照顧，讓雲林、嘉義地區的兒少保護更為堅強。

▲衛生福利部保護司郭彩榕副司長表示，過去兒虐傷勢不易判斷，透過平台的成立可以有效且專業的協助判斷傷勢，藉由整合讓臺灣的兒少保護工作邁向一個新里程碑。（圖／記者蔡佩旻攝）



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