屏東小「陳妍希」當選2021模範兒童　導演2020看見家鄉影展　

▲屏東縣慶祝109學年度兒童節暨模範兒童表揚大會26日在屏東縣政府大禮堂舉辦，圖鹽洲國小陳研希領獎。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣慶祝109學年度兒童節暨模範兒童表揚大會於26日在屏東縣政府大禮堂舉辦，潘孟安縣長頒獎勉勵181位縣內各國小所選拔出來的模範生，期許模範生除了累積知識外也要學習愛與關懷，從自身做起成為所有同學的楷模，並預祝他們兒童節快樂。

▲▼泰武國小莊可欣領獎、陳研希+莊可欣。

縣長潘孟安表示，每一位模範生皆是校園中同學的榜樣，不僅在學業上，德智體群美更要表現優異，期許每一位學子未來皆能有卓越的表現，善用科技網路放眼世界勇於創新，透過閱讀書籍，陶冶心性充實自己，揚起屬於自己夢想的風帆，保持努力不懈、熱誠勇敢的心航向未來的新篇章。

他說，為讓孩童有更好的學習環境，縣府除積極改善學校硬、軟體設施，翻新校舍、裝設冷氣並在網路方面加大頻寬、電子白板普及化，落實校園全面e化，更聘請外籍教師加入教學行列，透過全英文教學方式提升學子外語能力，讓孩子與世界接軌，提升競爭力。

181位來自各校選出模範兒童，每個人皆經歷不同的小故事，如泰武郷武潭國小莊可欣同學，參加學校柔道隊，屢次代表學校對外比賽，成績優異並獲得全國柔道錦標賽團體組冠軍，在校課業表現優異，是學生們眼中文武雙全的好榜樣;新園鄉鹽洲國小陳妍希同學不僅在校成績優異，更積極參與運動、語文及紙影戲社團，代表學校參予「2020看見家鄉影展」，在拍攝期間擔任導演及主持訪問來賓，宣揚在地文化特色，表現優異。

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