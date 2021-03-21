強棒接續再創新局　台南市牙醫師公會新任理事長王俊凱出線　

▲台南市牙醫師公會舉行會員大會，並改選第四屆理監事，順利選出新任理事長王俊凱（右二），會中同時頒發表揚終身成就貢獻獎等多個獎項，給表現傑出的牙醫師劉佳觀等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市牙醫師公會於3月21日舉行會員大會並改選第四屆理監事，順利選出新任理事長王俊凱，會中同時頒發表揚終身成就貢獻獎等多個獎項，給表現傑出的牙醫師劉佳觀等人，衛生福利部長陳時中、台南市長黃偉哲都應邀出席祝賀觀禮。

台南市牙醫師公會表揚傑出貢獻各獎項包括：1、服務滿20年、30年、40年、45年及50年醫師。2、終身成就貢獻獎：劉佳觀醫師，黎永康醫師，張文輝醫師；醫療學術貢獻獎顏欽堉醫師；醫療服務貢獻獎陳亮光醫師。3、年度貢獻獎黃國精醫師促成與韓國大邱友會正式締結；馬士峰醫師籌辦精彩全聯會全國網球賽事。

4、2020牙醫全聯會全國網球賽，團體組甲組乙組亞軍；個人雙打甲組冠軍黃明毅醫師，張貫之醫師。5、2020牙醫全聯會全國高爾夫球賽總桿亞軍謝及士醫師。6、2020牙醫全聯會全國桌球賽：50歲組單打冠軍 沈新傑醫師；80歲組雙打季軍 沈新傑及方志育醫師。7、2021牙醫全聯會宜蘭馬拉松牙醫組11k冠軍楊玉民醫師；牙醫師組半馬冠軍葉建宏醫師；牙醫師組全馬季軍曹志成醫師。今年大會特地邀請台南牙醫界畫壇才女賴麗收醫師及才子呂孟家醫師，展示兩位畫作。

卸任理事長王瑞斌特別說明，台南市牙醫師公會的韓國大邱友會因疫情無法前來致意，也捎上祝福，期待雙方在未來各方面的交流能更活絡，增進友誼。成大牙醫學系2年前成立，系館更在今年1月16日熱鬧揭牌，為台南牙科學術及產業注入更豐沛的能量。王瑞斌說，台南公會能夠卓越，是因為全體會員醫師齊心協力、整合各方資源，共同創造而來，在此恭賀第四屆理監事當選人，延續台南牙醫和諧優質的傳統，更加卓越。

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