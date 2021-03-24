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給1千萬也不會改名鮭魚！這名議長3關鍵曝決心　年輕人都笑了　

▲救國團主辦推薦的110屏東縣優秀青年代表黃威綸等人拜會屏東縣議會議長周典論， 。（圖／屏東縣議會提供，以下同）

▲救國團主辦推薦的110屏東縣優秀青年代表黃威綸等人拜會屏東縣議會議長周典論， 。（圖／屏東縣議會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝110年青年節，由救國團主辦推薦的110屏東縣優秀青年代表黃威綸等30多人，今（24）日拜會屏東縣議會議長周典論，青年與周議長對談的初體驗，撞出「鮭魚改名之亂」時事火花；周議長說，「就算要給我1千萬元，我一個字都不會改，因為那是父母給的名字」，引來哄堂大笑。

▲救國團主辦推薦的110屏東縣優秀青年代表黃威綸等人拜會屏東縣議會議長周典論， 。（圖／屏東縣議會提供，以下同）

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▲周典論與青年對談。

周典論和這群屏東優秀青年代表聊開懷，他說，除了生孩子不會之外，下田工作，煮飯洗衣，帶小孩，什麼都會自己做。

他認為，生活不分性別，不分年齡，是心態與觀念問題。在任何時空，做好該做的事就對了。如在職場，做好自己本分工作外，也要主動幫助同事，不僅和善人際關係，重要的是可學習其他的經驗，這是年輕人應建立的職場心態。

周議長表示，從政20多年以來，每天上午7時一定出門「選民服務」，這是他身為意代表的責任，也是回報選民的方式，是做好本分工作的具體呈現。

青年代表則想聽周議長對最近「鮭魚改名之亂」的看法；周典論說，就算要給他一千萬元，他一個字都不會改，因為那是父母給的名字，是爸媽當下想給孩子最好的名字，有著父母最深的祝福與期待。「改來改去，有一天，爸媽都不知道孩子叫什麼了」。

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