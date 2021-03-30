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桃機第三航廈土建工程終於決標！廠商出爐　 拚2025年完工

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三航廈工程一波三折，因工程成本浩大，去年多次開標都沒有廠商投標，今年更發生廠商球員兼裁判投標，讓程序又再度重來。桃機公司今日表示，今上午9點30分召開決標會議，完成決標行政程序，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標。

桃機第三航廈土建工程第二次招標，於3月26日完成評選會議，經評選委員評選Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊為最有利標，並於今(30)日上午9點30分召開決標會議，完成決標行政程序。

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桃機表示，確認由Samsung C&T Corporation（三星物產）/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊得標，機場公司暨顧問團隊將與得標廠商攜手並進，共同為國人打造嶄新國門。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

第三航廈土建工程預算金額約新臺幣445億元，確認得標廠商後，團隊後續將展開開工前準備工作，包括外籍工作人員的引進、用地交付清點、臨時辦公房舍規劃，以及先期施工計畫提送等相關事宜，並接續與得標廠商辦理工程開工事宜。

除土建工程外，桃機也正進行機電工程招標作業，工程金額105億元，將配合第三航廈興建期程推動，並分階段於2024年完成北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳之工程。

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