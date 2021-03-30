高雄24歲妹未婚產子！將「嬰兒裝袋」…媽不知丟垃圾車一燒完了

▲女兒未婚產子將嬰兒裝入垃圾袋，她清廁所不知，將垃圾袋丟入垃圾車，嬰兒被送進焚化爐銷毀。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄一名24歲吳姓女子未婚懷孕，但因家教甚嚴，她遲遲不敢讓家人知道，2019年10月中旬，她在家中產下死胎後，隨手將嬰屍裝入垃圾袋內。吳父見女兒上廁所遲遲沒出來，進入查看，驚見到處都是血，趕緊將人送醫救治，並交代妻子將垃圾清一清，不知袋中有嬰兒的吳妻就這麼將孩子丟進垃圾車內，由焚化爐銷毀。檢方依遺棄屍體罪將吳女起訴。

根據檢方調查，吳女2019年2月間發現懷孕，但因為害怕家人責罵，便隱瞞懷孕一事，也沒有到醫院產檢，2019年10月15日上午8時許，她在家中廁所內產下死胎，為了避免其他人發現，她便將胎兒裝進黑色垃圾袋內，再將垃圾袋綁好後棄置垃圾桶旁。

事後吳父發現女兒下體大量出血倒地，趕緊將她送醫搶救，吳女擔心家人察覺異狀，還騙父母家裡廁所內有一袋嘔吐物。吳父聞言後，返家便讓妻子清廁所。不知情的吳妻就這麼將裝有胎兒的垃圾袋，跟其他垃圾一起裝入大型垃圾袋內，並丟入垃圾子母車內，由不知情的清潔人員收取，送入仁武垃圾焚化爐銷毀。

事件會曝光是因醫院為吳女急救時，察覺不對勁，通報警方這才得知全案面貌。吳女事後坦承，發現孩子死產後，便將嬰兒裝入垃圾袋內，但由於孩子已被送入焚化爐內銷毀，無法得知孩子出生時到底為死胎或尚有生息，檢方最後依照遺棄屍體罪將她起訴，至於不知情的吳男、吳妻則是獲不起訴處分。