快訊／吳釗燮：台帛旅遊泡泡成行　美國在幕後貢獻很多

記者陶本和／台北報導

AIT處長酈英傑、外交部長吳釗燮與美駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）30日中午舉行午宴。在午宴前，他們共同發表簡短談話，吳釗燮表示，這對台灣是非常振奮的事情，「台帛美」三方的合作關係非常密切，他也透露，這次「旅遊泡泡」成行，美方在幕後貢獻非常多。

▲外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑及美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭合影。（圖／記者林敬旻攝）



帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）本次規劃訪台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也一同隨行現身台灣，這是台北斷交43年來，首位踏上台灣國土的美國大使。

吳釗燮中午在美福大飯店舉行午宴，邀請酈英傑、亨尼西尼蘭，以及帛琉總統惠恕仁一起與會。在午宴開始前，吳釗燮發表簡短的談話時表示，這次宣布「台帛旅遊泡泡」國人都很振奮，疫情期間有友邦元首到台灣訪問，而這也是帛琉總統就任後第一次到其他國家訪問，「這對我們來說，是非常振奮的事情」。

至於台美關係上，吳釗燮表示，台灣跟AIT關係密切，而這次美國駐帛琉大使到台灣來，也彰顯了「台帛美」的三方合作關係很密切。他透露，這次「旅遊泡泡」成行，美國在幕後貢獻非常多，今年一月時，美國就提供帛琉相關必要的物資，特別是疫苗，這讓帛琉人民更有信心可以展開旅遊計畫。

除了醫療物資外，吳釗燮說，台灣方面也提供很多必要的醫療防疫物資，而這就是所謂三方合作，台灣、帛琉跟美國，還有跨其他領域的合作，好比太平洋地區的合作，太平洋的領袖計畫，一半時間在夏威夷受訓、一半在台灣受訓，這些都有很棒的成果。

另外，在海巡合作方面，吳釗燮指出，台灣跟美國在上週有了一個簽訂儀式，而台灣跟帛琉之間，在蔡英文上次訪問帛琉時，也有簽署台帛海巡合作協定，這就是三方合作，確保印太區域的和平穩定與開放，這些都是不可抹滅的痕跡。

吳釗燮表示，台灣會與美國繼續合作，確保區域可以密切合作，特別是太平洋友邦國家能夠持續受到照顧。他強調，台美關係一直都很密切，這次美國駐帛琉大使到台灣，代表我們關係只會更密切。

▲外交部長吳釗燮發表簡短談話。（圖／記者林敬旻攝）