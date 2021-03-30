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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／43年來首位現身台灣美國大使　跟AIT處長共同發表談話

記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）本次規劃訪台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也一同隨行現身台灣，這是台北斷交43年來，首位踏上台灣國土的美國大使。對此，AIT處長酈英傑、外交部長吳釗燮與亨尼西尼蘭30日中午，將在美福飯店午宴，在午宴前將發表簡短談話。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)與我外交部長吳釗燮互動。（圖／記者李毓康攝）

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)與我外交部長吳釗燮互動。（圖／記者李毓康攝）

惠恕仁本次訪台，其實不僅僅只是為了拯救「旅遊業」。在訪團28日下午抵台發表機場談話時，特別介紹了美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland），感謝在他的幫助下，幫助帛琉取得疫苗，以及這次「帛琉旅遊泡泡」得以成真。

事實上，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭也隨行訪台，創下台美斷交43年以來，第一位訪台的美國大使，別具歷史意義；同時，也彰顯出「台美帛」三方合作的重要戰略意涵。

首先，在疫情爆發之後，國際之間高度重視「醫療合作」，帛琉在過去這段期間，中國大陸屢次出手，襄助防疫物資、醫療資源，有意攏絡台灣邦交國，但在美方的幫助，以及台灣醫療能源的釋放下，仍鞏固住台帛的堅實互信關係。

除了「台帛美」在醫療上的合作外，另一個重點則是「台帛美」在海巡的合作。蔡英文2019年「海洋民主之旅」訪問帛琉時，她就親自率團前往帛琉海洋執法局，視察海巡搜救演練；當時，雙方也簽署「海巡合作協定」，台帛人員互訪、訓練交流、海難救助、漁業執法及打擊海上罪犯等領域互助合作。

因此，帛琉對於美國而言，是前往美國關島的重要門戶與要地，因此「台美帛」這一波在觀光合作、醫療合作，以及海巡等三方合作關係上，帛琉已逐步展現出在整體區域及印太戰略的重要角色。

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