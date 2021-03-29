惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

記者蕭羽耘／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日下午6時30分在台北晶華飯店舉行國際記者會。惠恕仁今天同樣佩戴「台帛口罩」，他在致詞時打趣表示：「容我把口罩脫下， 讓大家看到我的微笑，其實這次來台灣最遺憾的事情，就是必須戴著口罩。」沒想過有那麼一天可以來到台灣，甚至舉行國際記者會，並建立台帛兩邊的旅遊泡泡。

國際記者會由外交部長吳釗燮、惠恕仁先後致詞，除重申台帛友好關係外，也正式介紹世界第一個「台帛旅遊泡泡」。

惠恕仁說，其實這次來台灣最遺憾的事情，就是必須戴著口罩，沒辦法看清大家的臉，對來台的一切行程感到驚艷開心，見證台灣人民的熱情、台帛兩方友誼，沒想過有那麼一天可以來到台灣，甚至舉行國際記者會，並建立台帛兩邊的旅遊泡泡。

他表示，此行因為有很深厚的夥伴關係才有辦法成真，夥伴當然就是指中華民國台灣，感謝邦交國台灣、美國，且很開心有美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭同行。

惠恕仁說，帛琉人民有信心向外交流，就是因為我們1月已經開始接種疫苗，有50%的人民已經接種完成，因為有這樣的夥伴關係，才能夠渡過疫情，未來會繼續尋求方法，來拓展雙方關係，再次感謝大家，對於帛琉0確診有信心，歡迎大家來帛琉。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會,外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）





