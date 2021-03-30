影／驚人哭腔姨歌唱賽爆紅！「這轉音厲害了」網聽哭：唱的是滄桑

▲哭腔姨引發網友一陣熱論。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站27日報導《秀文盃歌唱賽大PK！高歌《遊覽車》魏秀文：被批難聽用熱情前進》，魏秀文因為獻唱電視台八點檔片尾曲意外爆紅，日前就有一場歌唱比賽以她為名。沒想到一位參賽者也狂吸熱論，有網友在臉書《爆廢1公社》貼出參賽者演唱的影片，讓其他人不禁直封「哭腔姨」，「阿姨唱的是滄桑不是歌曲」、「用生命在詮釋這首歌。」

有網友貼出這段演唱影片，只見身穿酒紅色長裙禮服的阿姨雙手緊握著麥克風，深情唱著魏秀文的《玉蘭花》，結果可能是情緒過於投入與用力，有出現稍微破音和走音的情況。而這特殊的哭腔唱法，讓網友不禁紛紛留言，「唱到靈魂深處了」、「靈魂歌姬跟靈魂收割機是不一樣的」、「這個轉音就厲害了」、「聽完壽命感覺少一點點了。」

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▲哭腔姨帶來的是這首《玉蘭花》。（影片來源／YouTube）

還有人忍不住cue港湖女神高嘉瑜，「港湖女神唱得真不錯」、「難怪港湖女神會覺得自己歌聲好，原來是一山還有一山高啊！這不給冠軍說不過去」、「港湖女神有對手了」、「真的比起來，高嘉瑜唱得不錯……」

據悉，「秀文圓夢盃」是百星產業公司主辦，由演員出身的蔡賓賓老師策畫，除了讓選手登台競技、一較歌藝高下外，主要目的是要提供素人歌手表演的舞台，所以在燈光、音響等硬體，都比照演唱會等級，希望讓所有參賽者，有一個永難忘懷的舞台經驗。