上空尬2比基尼妹！環球百貨最狂風景「男客猛看」　真實身分曝光

▲老公一直緊盯著這3人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

在路上如果看見有人身著奇裝異服，或是直接「秀身材」，多數人的目光大概都會多停留個幾秒。一名人妻表示，她和老公去屏東環球購物中心逛街時，因為身旁忽然走過2個比基尼辣妹和肌肉男，所以老公就目不轉睛的看著那些人。照片曝光後，立刻引發熱議，還有眼尖網友發現這3人的真實身分。

「為什麼有人穿成這樣逛街？」這名人妻在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，她稍早和老公一起去屏東環球購物中心逛街，結果身邊竟忽然出現2個比基尼辣妹和肌肉男，「我老公眼睛一直黏著不放！」

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雖然這3人大秀身材，可能讓不少人「大飽眼福」，不過老公居然一直嚷嚷著要陪這些人逛街，讓人妻忍不住直呼，「回家他就死定了！」

▲身材也太好！（圖／翻攝自Instagram／ancooooooo）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我們屏東人就是如此熱情」、「這種要是我也黏著不放啊，大不了回家死定了嘛」「意圖使人逛街」、「以為出屏東火車站就是墾丁沙灘」、「但男的也有露，所以你們夫妻都有福利」、「發文不附超過20張圖不可取」、「先別生氣，先看他是盯著哪一個吧」、「這是觀光客吧」。

此外，還有眼尖網友發現這些人的身分，2個比基尼辣妹是台泰混血姊妹花安可和可妹，至於肌肉男則是台灣、南非混血鮮肉西米恩。這3人也各自在IG上PO出逛街的動態，大秀好身材。