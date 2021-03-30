「在家玩健身環」真瘦了！她實測5個月甩11kg　網驚：我要重挑戰

▲原PO玩健身環5個月，從69公斤左右（圖上排），瘦到58公斤左右（圖下排）。（圖／賴小姐授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站曾報導《玩健身環大冒險30分鐘 他後悔：廣告不實》，有人抱怨玩健身環根本不像廣告一樣「額頭流一點汗只沾到瀏海，看起來健康宜人」，而是整個人累炸、大爆汗超狼狽。但到底健身環有沒有用呢？一位女網友日前在《爆廢1公社》貼出照片，「用健身環在家裡運動，5個月從69.5kg減到了58kg，減了11公斤！」引發熱論。

賴小姐在文中貼出照片，開心表示自己玩了健身環5個月，竟然從69.5公斤瘦到58公斤，足足減了11公斤，「還差8公斤就能達標準體重！」貼文一出，不少人都驚呆，「我的健身環都冰起來了，現在該拿出來了」、「健身環真的很累」、「我是不是需要一個」、「健身環買了快一年、還全新沒拆」、「這麼厲害嗎？我每次打那個魔王都打到很生氣……哈哈哈哈！該是拿出來重新挑戰的時候了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO一開始只運動8分鐘就累炸。（圖／賴小姐授權使用）

不過，賴小姐就跟《ETtoday新聞雲》分享，其實她不只努力運動，還搭配了飲食，並曝光自己的心路歷程，從「胖的時候不敢拍照，甚至到不敢照鏡子」，一路到「發現自己能穿得下⋯⋯S尺寸的衣服」，讓她當下超想在更衣室高歌。

回想起一開始決定減重，她說自己愛好美食、甜點，雖然沒有吃消夜的習慣，但因為工作總是久坐，公司附近又有很多咖啡廳跟進口美食甜點，所以她常找各種理由來「疼自己」，結果就達到了「人生最高巔峰：69.5kg」。等到意識過來的時候，她才發現自己「我要70了……我居然要70了！之前出社會以後，體重都還維持在67的我，居然要快70公斤了！」不僅嚇得不敢照鏡子，跟人拍照也完全不想照到脖子以下。

▲原PO說現在身體比較輕盈，腿也變細了。（圖／賴小姐授權使用）

賴小姐接著說，她覺得很多女孩子一生中都經歷過很多次減肥行動，她自己也試過一些減肥法，但不是沒辦法持續維持，就是根本沒效果，所以這次很努力地以改變飲食搭配飲食來瘦身，「這裡一定要知道的是減重：飲食佔70%運動佔30%」，而且並不是少吃就對了，而是要吃得健康跟均衡，再搭配運動來增加自己的肌肉量。

她指出，她還沒開始運動的基礎代謝為700，現在已經成長到1395（正常女性為1300～1500左右）。「時間回溯到去年10月初，我先買健身環，第一天我的健身運動強度為8，但我只做了41卡路里，8分鐘我就累到要往生」，之後的2天肌肉痠痛到要坐下來卻直接軟腳，「彷彿美人魚學走路」。但隨著適應運動強度，慢慢地可以運動10分鐘、15分鐘，到後來運動一週6天，每天玩現實世界時間的1小時。

▲原PO現在會自己下廚，煎鮭魚、牛排補充蛋白質。（圖／賴小姐授權使用）

至於飲食部分，她認為主要都以為原型食物為主就好，「中午會吃家裡自己帶的普通便當，菜飯、或是有一點雞肉之類的」、「下午4點半左右會吃晚餐，都在超商解決，簡單的地瓜 （偶而雞胸肉」、「近期會自己煎牛排跟鮭魚，偶爾加個蛋&杏鮑菇，然後都會配一份水果，蘋果 啥的偶爾香蕉，再來一杯豆漿或是燕麥（都是無糖的），每天我大概攝取1000左右的卡路里。」

賴小姐照著上述方式，從10月到3月，體重已經從69.5公斤降到62.1公斤，降了7公斤。不過她意識到，一開始完全沒有留給自己休閒娛樂的空間，所以把一週運動時間調整成一、四休息 其他5天運動，「健身環運動也慢慢從強度8增加到了28，消耗卡路里只要過100就可以休息了。」過程中則是盡量不要給自己壓力，還會給自己定一個犒賞時段，「自己是定在每週六的中餐時段，那時候想吃什麼炸雞、零食都隨便吃。」

原PO還提醒，該吃的時候絕對要吃，不要讓自己餓，「挨餓時運動會直接消耗到肌肉量，不是減到脂肪」，然後還要多喝水，「有事沒事就喝水，想到就要喝，我自己本身沒什麼喝手搖杯習慣」、「還有戒喝鮮乳，任何有加鮮奶的飲品，在減重過程中我都沒有碰。」

▲▼原PO的運動強度從8提升到28了。（圖／賴小姐授權使用）

「慢慢的，減重到達了第4個月，體重從62公斤降到了59公斤」，賴小姐表示，她在減重過程中，有發現自己的身體越來越薄，走路也變得比較輕盈，甚至本來只能穿L或XL的衣服，現在可以穿得下S號，「褲子也從原本的XL到可以穿M了！」

「真的覺得健身環能帶來那麼大的成果，好值得哦！」她忍不住大讚健身環，有運動真的有差，不僅感覺吃什麼都不太會復胖，體態也有明顯變化，肌肉也變得比較緊實，「家人都說我看起來像52公斤不像58，好感動！」

賴小姐最後也補充，「減重的初衷是為了自身健康，也別太過於要求完美，把自己的身體搞壞了」，並說她分享的個人減重心得不一定適用在每個人身上，還是要考量自身狀況，再調整成最適合自己的減重方式才行。