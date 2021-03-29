吃全素抄心經！學佛女友「穿丁字褲」性慾強　他求助：會影響嗎？

▲示意圖。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

本站去年曾報導《離婚女房東降租2次「突現客廳一邀約」 小鮮肉動真情：翹起來2次》，兩人如今順利在一起，感情很穩定，但男網友最近有個疑惑，女友吃全素，在家也會抄寫心經，每個禮拜六還會陪對方去寺廟寫心經，但是女友性慾有點強，平時還會穿丁字褲，擔心會不會因此影響學佛。

男網友在臉書「爆廢1公社」發文，女友對於佛學很有興趣，平時在家會抄寫心經，飲食習慣也改為吃全素，每個禮拜六早上都會陪對方去廟裡寫心經，寫完後女友還會幫忙擦拭廟裡的桌子跟椅子，經常一待就是3-4個小時。每次女友都會問他「有沒有迴向給我？」他都謊稱有，但其實一次都沒有。

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對於女友的宗教信仰，他都保持尊重的態度，但他心中一直有個疑問，女友很喜歡佛學跟心經，但是性慾偏中強，有時候還會性感丁字褲，因此很好奇，「這樣會影響她學佛嗎？」

▲女友平常有抄寫心經的習慣 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

對此，網友們笑說，「他抄心經性慾才壓下來，不然...」、「不，你該慶幸她學佛，不然你現在上來問的是女友一天照三餐加宵夜要，我該怎麼辦」、「你應該慶幸她有學佛，要不然你陽氣已盡」、「穿丁字褲不會影響她學佛，但會影響你學任何事」。

但也有網友認為，兩者無相關，「學佛拜佛和性慾無關喔！除非有發願或守戒，所以你們還是可以盡情享受性愛」、「吃素唸經跟性慾兩回事吧」、「女朋友是人，還沒成菩薩成佛，食色性也，人有性慾是正常的，不要用佛菩薩的標準來看她，她還在學習」、「是人都會有慾望，不要踰矩就好，這是你們之間的情趣，其實不要在意這麼多，宗教是勸人向善」。