吃燒肉見肌肉男！店員「貼心剝蝦」好硬　千人戀愛：邊吃邊排卵

▲這名男店員讓不少網友暴動了！（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

口水擦一下！眼前站了一個小鮮肉，怎麼還吃得下燒肉？一名女網友日前去台中某燒肉店用餐時，正好被一名健壯的男店員給服務到，只見對方仔細處理食材，但卻讓人目光離不開。照片曝光後，隨即掀起熱議，不少網友都嗨喊，「快查哪間分店」、「突然好想吃燒肉」、「神似陳建州」。

這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文直呼，「吃個燒肉吃到差點高潮！整個就是帥！」從她貼出的照片可以見得，該名服務生雖然沒有刻意展現身材，但結實的肌肉完全藏不住，制服底下似乎有著壯碩的胸肌和腹肌。

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該名男店員戴著口罩、帽子，低頭幫客人剝蝦殼，展現專業的同時，雙臂線條也變得清晰可見，讓不少人不知道口水是為何而流。

照片曝光後，不少網友都留言回應，「到底餓多久」、「奉勸在場的女性別去吃，否則你們會體驗到邊吃邊排卵的滋味」、「感覺胸肌會跳的那種」、「吃貨之意不在桌面上的肉，想吃站在那的小鮮肉」、「穿太多了，不合格」、「身材很可以」、「看看那強壯的手臂」、「就說台中的燒肉比較美味」。此外，也有不少人覺得店員有明星臉，「怎麼很像陳建州的裝扮」、「陳建州吧」。