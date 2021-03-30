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日本人吃飯用一堆小碗盤「洗碗會崩潰？」　網曝1關鍵：不會油

▲▼定食,日式料理,吃飯,懷石,日料。（圖／PAKUTASO）

▲不少人對日本人吃飯的印象，就是一個人就可以用4個以上的碗盤。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人對日本人自炊的印象，就是會用到很多餐具，對擺盤很講究。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他看日劇或日本卡通，發現有吃飯的畫面，每個人面前就是一堆小碗盤，不禁好奇問卦「日本人吃完飯，會洗碗盤洗到崩潰嗎？」貼文意外吸引討論，就有人指出除了有洗碗機，也可能跟1關鍵有關。

這位網友文中表示，「欸欸欸！我看日本的戲劇還是卡通啊～吃飯的時候，每個人都一堆小碗盤」，好奇「這樣負責洗碗的人，會不會洗到崩潰啊？」就有人馬上留言，「應該用洗碗機吧」、「輪流洗或是買洗碗機，總之不會整天吵」、「還好吧？多花一點時間而已，不然就用洗碗機啊！」

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其中，也有網友指出，這可能跟日本的烹調方式有關，大部分都不會用太多沙拉油，所以用這麼多碗盤也不怕，「油用量很少，不會洗很久吧」、「其實不油的，水沖乾淨就好了」、「醃製物的小菜不會太難洗，不一定要洗碗精。」

另外，還有人表示，「日本人給西（工具）很多的」、「就分餐制啊！不然其實所有人共用一盤菜不太衛生」、「他們習慣了吧」、「所以它們洗碗精超好用，很有效率。最難洗的是牛油類的吧？那個味道根本洗不掉」、「最難洗的是焗烤啦」、「因此食洗機（洗碗機）很重要，每吃頓飯死命拿餐具，完全不用考慮洗碗多煩。」

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