老婆脾氣差！隊友504字勸世「所有苦往肚裡塞」　人妻團卻看怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人夫發文勸世，表示若老婆脾氣好，務必好好珍惜，替對方多分擔家事及照顧小孩；如果太座非善茬，為了這個家，什麼苦都要往肚裡吞。文章引起熱議，男網友們深有同感，但不少女生則忍不住吐槽。

人夫在「靠北老婆」寫道，「各位兄弟，如果你老婆是一個脾氣很好的人，請你們好好珍惜，替她多分擔點家務事及照顧小孩。如果你老婆脾氣不好，兄弟聽我一句話，忍耐吧。」

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他直言，很多先生除了正常上班或輪班外，下班後也會分擔照顧小孩、整理家務等，所以休息時間相當有限，「但相信我...脾氣不好的老婆，她們永遠看不到你的付出，你負擔的體力還剩多少，她們永遠會計較著小孩都是她照顧，而你們只是照顧幾個小時。」

▲感覺是以勸世之名行抱怨之實。（圖／翻攝自靠北老婆）

接著原po奉勸，別傻傻地跟對方理論、溝通，「請記住她們脾氣不好，說話永遠不會思考，這時候請忍下來，我們也只能忍，都是為了這個家、為了小孩，把所有的苦都往肚子裡塞，別想著她們可以體諒你。」

最後，他也解釋何謂神隊友，「就是什麼工作老公都會做，老婆只要覺得生活輕鬆，這就是神隊友。切記，如果你老婆是一位脾氣很好的人，請善待她，因為你不知道你是多麼的幸福；如果你老婆是個脾氣不好的人，聽一句勸，忍下來往肚子裡塞，都是為了這個家。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

對此，一派人笑回，「你是不是在忍耐」、「施主此生已得道」、「像你這麼有腦子的真的不多了」、「終於看到一篇人話了」。

但不少女網友則爆氣吐槽，「對啊，就像男人不知道老婆也要付出體力、勞力，還有精神力來照顧小孩，還要應付婆家的人，老公休息時間有限，老婆休息時間幾乎沒有」、「女人脾氣好不好是男人決定的，你不知道嗎」、「幫忙？孩子不是你的，這個家你沒在住？所有妻子都只是要你們的體諒、理解和陪伴鼓勵」、「沒什麼好忍的阿，換先生在家顧小孩，太太出去工作，體會彼此的生活，結案」、「小孩不是跟你姓？你可以當一個禮拜老婆看看啊」。