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婚友社認識吸血未婚妻！沒結就噴500萬「等他付236萬聘金」嚇悔婚

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲未婚妻要求的小聘大聘加起來要146萬，另外還要原PO準備30萬元的黃金套組。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「原本蜜月旅行、聘金、婚紗、婚禮細節都談好了……」一位男網友日前匿名投稿臉書《靠北老婆》，說他去年參加婚友社，順利認識現在的未婚妻。沒想到對方一家人「吃人不吐骨頭」、瘋狂討錢，甚至求婚後的短短兩個月就讓原PO噴了5百多萬，嚇到他直呼「我決定悔婚了！」「當初怎麼會這麼腦殘跟妳求婚？」

這位男網友在文中指出，他去年參加婚友社，認識了本來要走入婚姻的未婚妻，兩人雖然去年才交往，但今年就開始談結婚，本來蜜月旅行、聘金、婚紗、婚禮細節都講好了，但原PO卻開始後悔，「妳一家都是『吃人不吐骨頭』，妳是公主我高攀不起，我當初真傻，怎麼會被鬼迷心竅了？」

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原PO接著細數女方的貪樣，「買新房要登記在妳名下、頭期款及房貸都要我付、小聘大聘加起來就要146萬，還要买（買）30萬元的黃金套組，疫情過後要去歐洲蜜月旅行20天，还（還）要我準備60萬给妳血拼買包包。」另外，未婚妻還要求「婚紗也必须（須）到沖繩拍」、「辦副卡」、「掌控薪水」、「喜宴要五星級飯店」、「買車給妳」、「婚後不煮飯，三餐要外食吃餐廳」。」

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO最後決定毀婚。（示意圖／Pixabay）

男網友透露，他婚前有1600萬的積蓄，都是每天工作14個小時以上、用肝換來的，「但是跟妳求婚後，短短2個月我就付了500多萬。」原PO相當自責，「我當初怎麼會這麼腦殘跟妳求婚，還傻傻的不斷拿錢出來」，最後不忘提醒「奉劝（勸）各位，千萬不要讓對方知道你賺多少、名下財產有多少，談結婚時对（對）方如果不斷開條件，要你不斷拿錢出來時就一定要小心！！」

貼文一出，不少人也紛紛喊扯，「1600萬，可以一個月換一個（老婆）」、「不是公主，但有病的一堆」、「還好你醒得早，不然社會又多一個悲劇」、「這種婚別結了，結完婚會跟我當初結完一樣一貧如洗，等沒錢了，終究是要分開的」、「感覺是碰到詐騙集團。」

不過，也有網友直批，這篇感覺根本是創作文，「好像大陸短視頻的劇情喔」、「騙肖哩，要去沖繩拍婚紗是打算民國幾年結婚？簡體轉繁體還不好好轉，詐騙集團都比你認真」、「不用心，簡體沒轉繁體」、「編得很爛」、「這個以前Po過了」、「故事編完了嗎？」

ET快訊
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婚友社找老婆2個月噴500萬　「等他付236萬聘金」嚇到悔婚
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