越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男難過守候：她拍照沒笑過

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名李姓男子花65萬迎娶越南新娘，怎料雙方僅相處短短6天，妻子自此人間蒸發，讓他不得不上網懸賞1萬元「尋妻」。不過，10多張照片曝光後，女方「超厭世表情」太搶鏡，意外引發網友熱烈討論。對此，李男表示，以為老婆沒笑容是因為想家，所以特別體諒，現在人跑不見了，又人生地不熟，還是很擔憂妻子安全。

據悉，李男現年30歲，在冷凍廠工作5年存下65萬元，2019年透過仲介媒合，迎娶年僅20歲的阮姓妻子，怎料妻子來台22天完成各項檢疫後，突然在3月20日凌晨2點49分無故離家，赤腳搭上一輛休旅車落跑，從此音訊全無，讓他相當錯愕，只好發文請廣大網友幫幫忙。

▲李男帶妻子到高雄港看船，但女方不是面無表情，就是神情猙獰，不曾揚起嘴角。（圖／爆料公社）

照片中可見，3月13日居家檢疫結束後，李男帶著妻子到處拍照、遊玩，但女方大多面無表情或眉頭深鎖，只有他一人露出靦腆微笑，讓網友不禁調侃「表情直接不演了」、「怨念很深」、「這臉也太厭世了吧」、「怎麼臉臭成這樣，好像看到仇人...」

李男表示，2人2019年在仲介牽線下相識，先在越南辦婚禮，期間女方笑容可掬，但後來礙於疫情緣故，妻子一直待在家鄉，直到今年2月26日好不容易來台，「這2年只有6天20小時在我家」。他說，妻子來台後眼神閃爍，一直避免與他對視，他還以為是妻子是剛到台灣，思鄉心切，因此給予包容。

▲女生凌晨赤腳跑出家門，在陌生人的接應下，匆匆上車離開。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過，李男說，妻子旅館檢疫結束後，來到家中7天，整天躺在床上滑手機，對所有人不理不睬，一直裝聾作啞、只用手機翻譯，也不分擔任何家務，看起來病懨懨的，像是林黛玉，一度打算帶對方就醫，直到看逃跑當天錄影，才赫然發現妻子「原來還能小跑步...」

根據《東森新聞》報導，李男指出，雙方不曾吵架，但他近日帶妻子到高雄、屏東遊玩，「我靠近，她退開，看到相機她知道退不走，就是站得直直的，然後...表情...對...就是（臭臉）。」

即便如此，李男依舊擔心妻子安危。他說，妻子人生地不熟，又不會中文，擔心被有心人士騙走，因此祭出1萬元獎金，希望廣大善心人士能夠幫幫忙。