　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男難過守候：她拍照沒笑過

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名李姓男子花65萬迎娶越南新娘，怎料雙方僅相處短短6天，妻子自此人間蒸發，讓他不得不上網懸賞1萬元「尋妻」。不過，10多張照片曝光後，女方「超厭世表情」太搶鏡，意外引發網友熱烈討論。對此，李男表示，以為老婆沒笑容是因為想家，所以特別體諒，現在人跑不見了，又人生地不熟，還是很擔憂妻子安全。

據悉，李男現年30歲，在冷凍廠工作5年存下65萬元，2019年透過仲介媒合，迎娶年僅20歲的阮姓妻子，怎料妻子來台22天完成各項檢疫後，突然在3月20日凌晨2點49分無故離家，赤腳搭上一輛休旅車落跑，從此音訊全無，讓他相當錯愕，只好發文請廣大網友幫幫忙。

越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男癡情守候：希望她回來

▲李男帶妻子到高雄港看船，但女方不是面無表情，就是神情猙獰，不曾揚起嘴角。（圖／爆料公社）

照片中可見，3月13日居家檢疫結束後，李男帶著妻子到處拍照、遊玩，但女方大多面無表情或眉頭深鎖，只有他一人露出靦腆微笑，讓網友不禁調侃「表情直接不演了」、「怨念很深」、「這臉也太厭世了吧」、「怎麼臉臭成這樣，好像看到仇人...」

李男表示，2人2019年在仲介牽線下相識，先在越南辦婚禮，期間女方笑容可掬，但後來礙於疫情緣故，妻子一直待在家鄉，直到今年2月26日好不容易來台，「這2年只有6天20小時在我家」。他說，妻子來台後眼神閃爍，一直避免與他對視，他還以為是妻子是剛到台灣，思鄉心切，因此給予包容。

▲▼砸65萬「越南新娘逃婚」！苦主PO照懸賞　千人一看懂了：難怪逃跑。（圖／爆料公社）

▲女生凌晨赤腳跑出家門，在陌生人的接應下，匆匆上車離開。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過，李男說，妻子旅館檢疫結束後，來到家中7天，整天躺在床上滑手機，對所有人不理不睬，一直裝聾作啞、只用手機翻譯，也不分擔任何家務，看起來病懨懨的，像是林黛玉，一度打算帶對方就醫，直到看逃跑當天錄影，才赫然發現妻子「原來還能小跑步...」

根據《東森新聞》報導，李男指出，雙方不曾吵架，但他近日帶妻子到高雄、屏東遊玩，「我靠近，她退開，看到相機她知道退不走，就是站得直直的，然後...表情...對...就是（臭臉）。」

即便如此，李男依舊擔心妻子安危。他說，妻子人生地不熟，又不會中文，擔心被有心人士騙走，因此祭出1萬元獎金，希望廣大善心人士能夠幫幫忙。

ET快訊
福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑！深挖母女情「像教練和選手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男難過守候：她拍照沒笑過

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光　焦急喊：寶貝，我迷路了嗎？

獨家／超毛！中和神秘女穿梭車陣跳佛舞　民驚：四面佛在10公尺外

快訊／高雄林園深夜住宅火警　屋內4人受困！消防急搶救

照顧50年！78歲翁半夜棉被悶死女兒　兒子開庭替爸爸求情

快訊／彰化兩車擦撞1車側翻！廂型車內「14名女移工」受傷

快訊／雲林斗六行義宮後方臨時屋火警　69歲廟公「屍體碳化」死亡

快訊／首例！開出千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A遭搜索

快訊／新北母子吞藥輕生　警消緊急送醫搶命

快訊／麥寮六輕大火「黑煙竄天」！8消防車噴水灌救

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

阿姨見路邊腳踏車起歹念想掉包 才剛換就被抓包還狂拗：騎錯啦

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男難過守候：她拍照沒笑過

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光　焦急喊：寶貝，我迷路了嗎？

獨家／超毛！中和神秘女穿梭車陣跳佛舞　民驚：四面佛在10公尺外

快訊／高雄林園深夜住宅火警　屋內4人受困！消防急搶救

照顧50年！78歲翁半夜棉被悶死女兒　兒子開庭替爸爸求情

快訊／彰化兩車擦撞1車側翻！廂型車內「14名女移工」受傷

快訊／雲林斗六行義宮後方臨時屋火警　69歲廟公「屍體碳化」死亡

快訊／首例！開出千萬發票沒人領　店家竟複製發票爽A遭搜索

快訊／新北母子吞藥輕生　警消緊急送醫搶命

快訊／麥寮六輕大火「黑煙竄天」！8消防車噴水灌救

「若熙是強ACE」謝長亨解析變速球銷魂握法

長髮女全裸「被逼吃垃圾」霸凌！虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

長榮貨輪蘇伊士擱淺！BSM：部分脫淺是誤傳　初判與機械故障無關

中國球員惡意出腳絆倒　陳盈駿暴怒險衝突砍18分9助攻

越南老婆「厭世臉」落跑爆紅！純情台男難過守候：她拍照沒笑過

「真人娜美」空姐KTV喝醉路倒！超羞趴姿被帶走　警驚逮「撿屍」

鄭文燦體重79.8kg！網驚：怎麼可能　醫生曝「4字關鍵」影響超大

最後一艘蒼龍級！「鬪龍號」服役　裝備鋰電池匿蹤、續航大升級

彰化「花旗木秘境」！集集線旁必拍粉色花道　加碼周邊景點玩樂攻略

岳父突然戒酒！女婿好奇問原因…一聽秒鼻酸：爸，現在你懂我了

35Kg米克斯重量級陪媽睡覺！　網見人肉床墊祝福：主人保重

社會熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

神秘女車陣跳舞　民驚：10m外有四面佛

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

斗六行義宮後方火警　廟公受困亡

快訊／高雄林園深夜火警　民眾受困

78歲翁悶死腦麻女兒！兒子開庭求情

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

快訊／麥寮六輕大火「黑煙竄天」！8消防車噴水灌救

即／首例！桃園店家複製發票欲奪千萬頭獎

羅尚樺孕妻肚綁紅布走進靈堂！民俗專家曝背後原因

更多熱門

相關新聞

為何男生都想結婚！　網：方便孝道外包

為何男生都想結婚！　網：方便孝道外包

結婚率低是造成台灣少子化的重要原因，不過到底是男性不結婚，還是女性不結婚，造成台灣結婚率低？就有人在 dcard發文表示，「為什麼大部分男生都會想結婚」，為了結婚可以退而求其次，找個可以接受的對象，甚至寧願花錢娶外配，引發許多網友的熱議。

新娘困洪水！　直升機神救援完婚

新娘困洪水！　直升機神救援完婚

「2兒睡沙發同進退」 　他組隊：不向惡勢力低頭

「2兒睡沙發同進退」 　他組隊：不向惡勢力低頭

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

98萬婚禮費夫全包　她見1要求嗆悔婚

98萬婚禮費夫全包　她見1要求嗆悔婚

關鍵字：

越南新娘老婆仲介結婚

讀者迴響

熱門新聞

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

更多

最夯影音

更多
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面