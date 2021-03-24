噴100萬「來台1個月落跑」　越南妻拒還錢：你睡過了！夫當街潑屎

▲花百萬娶越南老婆，結果來台1個月跑了！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞 千人一看懂了：難怪逃跑》，指出一名人夫花了65萬娶越南妹，然而婚前一天鬧逃婚。如今一名網友也替友人抱屈，表示花了100萬娶女子進門，結果一個月也落跑，最後友人氣不過當街潑屎，引發討論。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，身旁一位好友透過仲介娶越南新娘，前前後後砸了近百萬，不料來台灣都還沒登記，女方1個月後卻落跑了。友人向仲介反映，無奈只得到「去告她」的答案。

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友人崩潰表示，老婆在台不僅非法打工，還與別的越南男移工有一腿，氣得他要回聘金與黃金。然而老婆反嗆「跟你睡過了就不用還...」事後，友人不死心，連找三次溝通，但老婆似乎受高人指點，當下立即報警自保。

一怒之下，友人理智線斷裂，某次好不容易在街上堵到老婆，當街直接潑糞洩恨，讓原PO直呼「屎尿從她頭往下潑，真是大快人心。」後續因女方涉嫌偷竊，友人決定提告，而女方自知理虧，最後兩方決定和解互不相告。

▲男子氣得潑屎尿報復！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友搖頭回應，「娶越南根本是娶來多餘的，如果真的娶不到妻，真的不如存多一點錢留下來自己養老」、「這種其實報警之後讓他遣送回去就好，真不怕死，他在台灣是沒身分證的，被人埋在山頭都沒人知道」、「一嫁再嫁，職業新娘」、「才一個多月？怎麼國語說的那麼好啊，是之前就來過台灣了喔」、「一樣要花錢幹嘛不娶烏克蘭的，越南的詐騙一堆」、「把婚姻跟另一半當商品買，真的不意外」。

▼網友認為，女方早已有備而來！（圖／翻攝爆怨公社）

