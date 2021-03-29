▲ANA首次試用「數位健康護照」，驗證旅客PCR檢測、疫苗接種。（圖／ANA提供）

記者賴文萱／台北報導

ANA透過與Commons Project（TCP）合作，配合世界經濟論壇於今（29）日從東京（羽田）飛往紐約的航班上首次試用CommonPass數位健康護照，驗證旅客的檢驗報告及疫苗接種紀錄是否來自合格單位，並且符合目的地防疫政策要求。

CommonPass採用全球標準化及人性化介面設計，旅客可以透過該App儲存及出示其COVID-19 檢驗報告與疫苗接種記錄，確保入境者符合 COVID-19 相關的入出境法規。ANA表示，在保護用戶隱私的同時，該系統旨在提高通關效率，進而消除國際旅行的障礙。

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▲ANA致力對抗 COVID-19，獲得SKYTRAX評鑑為防疫安全5星航空。（圖／路透）

CommonPass 會驗證旅客的檢驗報告或疫苗接種記錄是否來自合格單位，並且符合目的地的防疫政策要求。海關和移民官可透過 CommonPass 獲取出發前 PCR 檢測的結果，並將其連結至旅客姓名和旅行證件號碼，同時確認陰性檢測結果是否在規定的有效期間內。

ANA 資深副總平澤壽一表示，ANA 不停地尋找提高旅行安全及便捷度的方法，透過試用CommonPass 數位健康護照 App，將協助我們在保護旅客隱私的同時，簡化國際旅行的相關手續。

ANA表示，將利用本次於東京羽田機場測試所蒐集到的經驗，用以改善劃位報到的流程及效率，後續會持續與TCP合作，促進國際安全旅行系統的建立，並改善旅客全面性的旅行體驗。

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