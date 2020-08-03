ANA今起復飛「松山-羽田航線」　載50多名旅客來台、百名旅客返日或轉機

記者賴文萱／台北報導

日本政府先前宣布將與12個國家就境管鬆綁措施展開協商，其中包括台灣。有鑒於日籍旅客來台進行商務差旅以及在台日人返鄉需求，全日空（ANA）也自今（3）日起復飛台北松山-東京羽田航線，一周2班，首架復飛航班共載50多名旅客抵達台灣，另有約100名旅客則搭機從台灣飛往日本，主要是以商務、日籍旅客返國及轉機為主。

▲全日空今起復飛台北松山-日本羽田航線，一周2班。（圖／記者賴文萱攝）

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受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各國紛紛祭出邊境管制措施，ANA自5/8飛最後一班後，也暫時停止飛航台灣。隨著日本政府有意鬆綁台灣商務入境，ANA考量日籍旅客來台進行商務差旅以及在台日人返鄉需求，自8月3日起，於每周一及每周五使用波音787-8客機復飛台北（松山）－東京（羽田）航線，航班號碼為： NH852（松山→羽田）／NH851（羽田→松山）。

▲▼ANA自8/3起復飛台北松山-東京羽田航班，一周2班。（圖／路透）

ANA今日首架復飛航班上午降落松山機場，共載有50多名旅客抵達台灣，飛機上在清潔消毒後，也載約100名旅客從台灣飛往日本。ANA表示，復航僅開放給商務人士、返鄉及轉機克搭乘，載客率不錯，搭機來台旅客以台灣人居多；返日旅客則是日本人或歐美人士返國及轉機為主。

為了所有搭乘NH852航班的旅客，ANA也準備了精美信封信紙組作為紀念禮品。台灣分公司總經理滿田榮一郎先生更是帶領營業部全體同仁下，拿著「HAVE A SAFE FLIGHT」手舉牌歡送NH852航班，祝福所有旅客一路順風、平安抵達目的地。

ANA表示，集團營運的航班其機艙內部，皆以純淨的空氣進行換氣，且均配備與醫院手術室相同的空調設備及高效能過濾網，過濾後再輸送至客艙內。不論於空中還是停在地面上時，空氣隨時從天花板流向地板，不會在客艙內停滯。不僅從機外引入上空的新鮮空氣進入機內，且全機每 3 分鐘就換氣一次。

為了維護今後所有搭乘ANA的旅客健康，ANA表示，將致力於推動安心搭乘方案「ANA Care Promise」，打造空中防疫新生活，讓所有旅客在最安心的情況下，享受更勝以往的舒適的空中之旅。

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