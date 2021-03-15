ANA宣布試用IATA「疫苗護照」　檢疫狀況、疫苗接種一次查

▲ANA將試用IATA旅遊通行證。（圖／ANA提供）

記者賴文萱／台北報導

ANA今（15）日宣布將加入國際航空運輸協會（IATA）所研發的IATA 旅遊通行證APP試用計畫。疫苗數位護照能進一步推動幫助旅客將所有旅遊相關文件數位化，幫助旅客管理COVID-19病毒檢測結果或COVID-19疫苗施打狀況等資訊，讓旅客未來能更安全、安心且非接觸式的出國。

ANA執行長平子裕志表示，隨著國際旅遊的規範及其需求不斷變化，增加了旅遊的複雜性。使用 IATA 旅遊通行證能讓旅客輕鬆地確認是否能符合目的地國家的COVID-19 檢疫需求，並與航空公司及各國政府共享資訊。

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▲ANA將試用IATA旅遊通行證。（圖／路透）

國際航空運輸協會（IATA）執行長Alexandre de Juniac則指出，ANA是航空產業的龍頭，同時也是首批試用 IATA 旅遊通行證的航空公司之一。ANA 參與次試驗，能有信心的讓各國政府重新開放邊境、與世界重逢、恢復國際旅遊的榮景。IATA 旅遊通行證將安全地連線到其數位護照中的健康憑證，幫助旅客驗證其是否符合 COVID-19 檢疫要求。

「IATA旅遊通行證」是一款手機APP 應用程式，可以幫助旅客管理COVID-19病毒檢測結果或COVID-19疫苗施打狀況等資訊。讓旅客能更輕鬆及安全地管理旅遊行程。外界認為，這對於COVID-19流行間和後疫情時代，可能需要經過的檢疫或疫苗接種以證明國際旅遊條件的政府非常重要。

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