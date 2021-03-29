運河堵全球96億貨物…90％沒保延誤險！　IKEA有110櫃卡長賜號上

▲長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）從23日擱淺至今，從中東原油、IKEA的家具、荷蘭茶葉到13萬頭牲畜都被卡在半路，估計有360多艘貨船困在運河兩側，貨物總價值約在30億至96億美元之間，且其中90％的貨物都沒有加保「延誤險」。

根據《衛報》報導，目前約有360多艘船被卡在地中海和紅海，還要再加上在蘇伊士運河等候區的船隻，業內專家估計，被困在海上的貨物總價值約在30億美元（約台幣863億元）到96億美元（約台幣2763億元）之間。且「勞氏日報」（Lloyd's List）指出，有90％的受困貨物並沒有加保延誤險。

▲長賜號讓蘇伊士運河完全堵塞。（圖／路透）



船隻追蹤網站MarineTraffic.com的衛星資料顯示，約有100艘載滿原油的貨輪卡在運河等候區；瑞典家具商宜家（IKEA）也有110個貨櫃在長賜號和其他貨輪上；自荷蘭的茶葉貿易商Van Rees也指出，他們有80箱茶業被困在海上，可能會造成供應困難。

除此之外，從羅馬尼亞出發的11艘船上，還載有13萬頭牲畜，目前埃及已運送飼料前往貨船，同時派出三組獸醫進行檢查。英國木材公司老闆辛頓（Dave Hinton）則說，他有一批從法國運往中國加工的橡木卡在船上，「我和客戶說他的木地板卡在蘇伊士運河，他起初還不相信，以為我在開玩笑。」

快桅集團（Maersk）等大型航運公司已重行安排繞行非洲好望角，使其航行成本須多增加7天。據快桅集團估計，即便長賜號被移走，堵在運河等兩側的船隻也須要等3至6天才能通過運河；目前該公司旗下32艘受影響船隻，已經有15艘改道好望角。

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