草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

▲草屯青商會動員將路口反光鏡擦拭乾淨，連5歲小朋友都共襄盛舉。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國際青商會發起「擦亮世界角落」活動，南投草屯國際青商會動員十多位會員，昨起協助擦拭路口反光鏡，連5歲小朋友也拿起抹布擦鏡，從小學習做公益；草屯青商會長曾建閔表示，昨從北投里出發，今天再前往新豐里，要讓草屯交通安全亮起來。

草屯青商會成員昨上午在草屯鎮北投里慶安宮集合，拿抹布、架鋁梯，分工合作，逐一擦拭路口反光鏡，會員林建全更抱著年僅5歲的兒子林紘震努力擦拭，引起社區居民及香客注意；一個路口接一個路口，一群年輕人整個上午共擦完32個反光鏡。

▲草屯青商會動員將路口反光鏡擦拭乾淨。（圖／南投縣政府提供）

領軍的曾建閔表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）、打造永續城市，國際青商會在日韓、港澳、印尼和印度等國家和地區同步發起「擦亮世界角落」活動，清潔路口反光鏡、希望提高用路安全；據統計，2019年全國道路交通事故超過34萬件，青商會發動擦拭反光鏡，也期許社會大眾一起注重安全的生活環境。

南投縣政府社會及勞動處長林志忠也參加「拭鏡大隊」，他表示各道路架設的反射鏡，因風吹日曬雨淋，經常布滿灰塵，草屯青商會發起的活動真的很有意義。



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