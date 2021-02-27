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228連假出遊潮湧現　白河警力拚交通安全順暢

▲228連續假期第一天，台南市白河、東山、後壁等區有許多熱門觀光景點及活動，如後壁區之菁寮老街遊客絡繹不絕，白河警力拚交通安全順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228連續假期第一天，台南市白河、東山、後壁等區有許多熱門觀光景點及活動，如後壁區之菁寮老街遊客絡繹不絕，白河警力拚交通安全順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連續假期第一天，台南市白河分局轄內白河、東山、後壁等區有許多熱門觀光景點及活動，如後壁區之菁寮老街遊客絡繹不絕；另東山區公所27日舉辦「北勢寮鐵支路自行車道啟用典禮」，現場有風箏施放、花海寫生、薩克斯風演奏等精彩活動，也吸引大量民眾遊玩。

▲228連續假期第一天，台南市白河、東山、後壁等區有許多熱門觀光景點及活動，如後壁區之菁寮老街遊客絡繹不絕，白河警力拚交通安全順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而有世界最美花道之白河「林初埤木棉花季」， 也從2月20日展開，將至3月14日為止。雖然今年因雨水影響，現僅開花約2-3成，但適逢228連假，也吸引許多賞花踏青民眾前來。白河分局首日也動員出動警力、民力計60名來維持交通順暢。

▲228連續假期第一天，台南市白河、東山、後壁等區有許多熱門觀光景點及活動，如後壁區之菁寮老街遊客絡繹不絕，白河警力拚交通安全順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局因應連假湧入旅遊之人潮，也事先妥適規劃勤務因應，除各重要道路路口規劃員警實施燈控及交通疏導，也妥適運用國道3號白河交流道周邊5面CMS可變式牌面，預先提醒駕駛人各風景區之交通情形，避開易壅塞時段及路段。並指派專人隨時連線警察廣播電臺及善用分局臉書，將最新車況即時提供給各用路人。

▲228連續假期第一天，台南市白河、東山、後壁等區有許多熱門觀光景點及活動，如後壁區之菁寮老街遊客絡繹不絕，白河警力拚交通安全順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另針對「林初埤木棉花季」湧入之賞花人潮，白河警方也每日8時至下午6時，分別在南89與南90線路口、南90線木棉道停車場、九曲橋及南90線與南91線路口等處設置交通管制點，以固定崗哨及彈性機巡機動引導遊客車輛妥適靠旁停放，避免造成交通壅塞。

白河分局長陳明宏表示，228連假期間，白河警方將以「有效交通引導」、「事故迅速排除」、「道路安全順暢」為目標，全力讓每位前來遊玩之旅客歡喜出遊、平安返家。


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