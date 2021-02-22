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開學日確保上下學安全　南投警方平地到山區全面護童

▲南投縣各地警局執行開學護童專案。（圖／民眾提供）

▲開學了，集集分局警察伯伯出動，讓小朋友能開心上學。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

終於開學了！因國際疫情持續嚴峻，全國中小學延後四天至今日開學，一早各校門口都湧現家長親送孩子上學的人車潮，南投縣內各警分局也主動派遣警力執行護童專案，從平地南投市至海拔千米以上的仁愛偏鄉小校，全面協助學童上、下學交通安全。

▲南投分局執行開學護童專案，讓人手大包小包的家長學童順利上學。（圖／民眾提供）

▲南投分局執行開學護童專案，讓人手大包小包的家長學童順利上學。（圖／民眾提供）

南投市、名間鄉共計有國高中及小學28所，南投分局各派出所都與學校聯繫，於上學時段派員赴校園周邊實施巡邏守望、提高見警率，疏導接送學童車輛停車秩序，對於輕微違規駕駛施以勸導，協助人人手上大包小包的家長和學童安全通行。

集集分局各派出所警員清晨也協同各校導護老師、志工媽媽和替代役等教職員維護交通安全；有鑑於防堵新冠肺炎疫情，每位執勤員警都戴上口罩，也提醒家長為小孩戴上口罩和安全帽，並落實進入校園量測體溫工作。

▲南投警方執行開學護童專案，仁愛偏鄉小校也不馬虎。（圖／民眾提供）

▲南投警方執行開學護童專案，仁愛偏鄉小校也不馬虎。（圖／民眾提供）

地處山區的仁愛警分局表示，家長親自接送孩童上、下學，較易造成校園周邊交通壅塞，呼籲用路人行經周邊路段時看到警員指揮能主動放慢車速，保護學童人身安全，也呼籲每位家長都能為小孩戴上安全帽和口罩，讓學童都能平安健康上學去。

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關鍵字：

開學日 護童專案 交通安全 疫情

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