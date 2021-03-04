強推交通安全課程還要納考評！教團批：2部帶頭破壞課綱審議

▲全教總怒批交通部與教育部，聯手破壞課綱制定程序。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

各校近日陸續收到縣市政府轉發交通部的函，要求各校將交通教育列入今年8月新學年「校訂課程」，更以考評方式迫各縣市政府去要求學校。全國教師工會總聯合會今（4日）指出，交通部此作法完全帶頭頭破壞課程法制，交通安全教育固然重要，但也需要依循課綱修訂法律程序。

全教總理事長侯俊良提到，依據高級中等教育法第43條第1項及國民教育法第1項規定均規定了中央主管機關應訂定課程綱要及其實施之有關規定，但此事件卻是連行政部門都不尊重教育專業，任意指揮學校，若交通部可以要求學校教交通安全，那其他部門是不是也可以比照辦理？這樣課審會議的意義在哪裡？呼籲教育部應該要硬起來。

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侯俊良說，在12年國民基本教育總綱當中，清楚規範學校課程分為部定課程及校訂課程，部定課程係由國家統一規劃，以養成學生的基本學力，並奠定適性發展的基礎。「校訂課程」則是由學校安排，以形塑學校教育願景及強化學生適性發展。交通部長林佳龍可能不清楚校訂課程的定位，但教育部長潘文忠難道也不知道嗎？

全教總副秘書長李雅菁表示，交通安全教育固然重要，全教總更支持交通安全教育，但要納入課程就必須守法，而這次交通部除了要求學校教交通安全知識外，更宣布將納入院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」110年終考評與「交通安全教育訪視輔導計畫」之相關考評項目。如此一來，各縣市政府為擔心考評受到影響，也只能選擇忽略課程在法制上的定位，強制學校做出破壞課程法制的事情來。

侯俊良表示，當語言發展法發布後，課程發展委員會及課程審議委員會循課綱制定修正程序，將本土語言納入國中及高中教育階段的部定課程，各學習階段涉及的領綱修正現仍在審議當中，而交通部居然可以委由民間基金會，直接訂出交通安全課程的內容，不理會12年國民基本教育課綱的架構及精神，要求學校寫入學校課程計畫。當時信誓旦旦要針對黑箱課綱予以改革制度的民進黨政府，現在自己反而違反當時的理念，破壞法制莫此為甚，令人難以接受。

