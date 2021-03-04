學校教交通安全遭批破壞課綱　教育部澄清：以融入、體驗方式實施

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近期中小學接到交通部函文，要求落實辦理「交通安全教育課程」校訂課程，此事引發教師團體不滿，質疑交通部與教育部聯手破壞課綱法制。對此，教育部稍早指出，學校推動交通安全教育，是以融入課程、宣導、講座、體驗等方式實施，近期將邀集交通部、縣市政府、學校及相關教育團體代表，針對安全教育如何有效實施作進一步討論。

教育部說明，鑑於我國道路交通事故死傷嚴重，109年死亡人數3,000人（平均每日死亡8.22人），受傷48萬餘人；其中24歲以下兒少及青少年死亡達445人，受傷近16萬人，安全教育向下扎根至為重要，更是交通部與教育部長期關注及重視的議題，爰除鼓勵學校運用各項時機進行交通安全教育宣導外，另請以重要議題融入課程方式實施。

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教育部表示，為有效提升學生安全意識，降低意外事故傷害，國教署依學生發生事故傷亡率較高類型，分列「交通安全、水域安全、防墜安全、防災安全、食藥安全」等5大主題，並發展各教育階段適齡適性之安全教育課程教材教案，供各級學校教師運用，預計於110學年度前逐步產出。

國教署也說，尊重學校課程規劃，未來學校可依學生需求與學校特性，因地制宜選擇参考運用於教學，讓學生從周遭生活就能理解及實踐安全教育，使學習更有彈性，並增強學生安全素養、自救與解決問題之能力。

另外，國教署也強調，近期將邀請交通部、縣市政府、學校及相關教育團體代表，針對安全教育如何有效實施作進一步討論，期規劃的基本能力架構、教學示例能充分運用於校園，共同維護學生生命安全。

