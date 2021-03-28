男生身高多矮完全沒市場？　台灣女生曝「殘酷分水嶺」！

▲台灣女生心目中理想的另一半身高該是幾公分呢？（圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

「男生多矮真的會完全沒有女生市場？」近日有網友意外發現，身邊身高低於160公分的男性友人，各個感情不順遂，幾乎全是孤身一人，就算曾交往過另一半也無法走到最後，因此推論160公分是條分水嶺，台灣女性很難接受再低的選擇。

網友「25k哲學家」27日在PTT發文，表示觀察身邊男性友人，發現有幾位身高是不太高的163公分、165公分，最後也順利結婚生子；不過身高在160公分以下的朋友就沒這麼幸運了，情路幾乎都很坎坷，「好像幾乎都單身不然就是被甩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他因此好奇，台灣女性選擇另一半，是不是以160公分當「最後分水嶺」，高於160公分勉強可以接受，低於這數字就難有市場，「男生多矮會完全沒有台灣女生市場？」

▲有網友舉知名藝人納豆當例子，認為身高從來不是交往與否最關鍵的因素。（圖／台視提供）

文章貼出後，多數女生心中理想數字都在170公分或以上，「170都快不行了」、「170是分水嶺，從女生那證實過的數字」、「沒180真的都不像男人」、「170以下就開始沒女人了啊」。

不過也有一派網友認為，身高根本不是交不交得到女友的重點，終究要看人，「國中同學160左右吧，一直都有女朋友」、「我鄰居普通上班族157，兩個兒子念小學」、「有錢才能吸引正妹」、「女友沒停過，我160」、「我15X有女朋友，不過矮男真的比胖妹慘」、「存款每100萬加權1公分」。

根據教育部體育署體適能常模身高資料，20歲台灣男性身高中位數為173公分，低於164公分者小於5%；20歲台灣女性中位數則為160公分，低於152公分者小於5%。該統計來自「88年臺灣地區大專校院學生體適能常模研究」。