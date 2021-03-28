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藻礁公投聯盟願意跟陳吉仲見面了　時間、地點和代表協調中

▲▼ 農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲發簡訊邀約環團見面討論。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

藻礁公投推動聯盟今（28日）下午表示，農委會主委陳吉仲3月23日晚間以簡訊向藻礁公投領銜人潘忠政發出邀約後，經決策委員會全體決議，同意與陳吉仲共同舉辦溝通會議，預計將於兩週內派出代表與陳吉仲主委見面會商，而潘忠政已代表決策委員會透過簡訊回覆陳吉仲，目前雙方已在協調會商時間、地點及雙方代表人員。

藻礁公投推動聯盟指出，藻礁公投推動聯盟的會商代表，必然會以全國703054位連署人對於藻礁棲地保護的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題之相關討論。到時討論會後，藻礁公投推動聯盟將盡速對社會大眾，公開說明討論的過程。

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另外，藻礁公投推動聯盟提到，媒體報導「啟動溝通尋求雙贏方案連署工作小組」(非藻礁公投工作小組，與藻礁公投推動聯盟無關)，邀集百餘位學者連署，將於週二（30日）在中興大學舉辦座談，此一座談會由教授邱貴芬主持，並邀請經濟部次長曾文生、教授莊秉潔及各界討論，盼尋找三接開發案與藻礁生態系保存的雙贏方案。

▲▼珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）

▲潘忠政已代表決策委員會透過簡訊回覆陳吉仲，雙方協調時間中。（圖／記者徐政璿攝）

藻礁公投推動聯盟強調，對此極為關心，並期待經濟部、中油及學界提出完整保存藻礁生態系的可行替代方案，聯盟將密切關注此座談會議，並在與陳吉仲溝通會議之前，於決策委員會內進行充份討論，但由於中興大學舉辦的座談，並非陳吉仲與潘忠政約定的溝通會議，必須澄清。同時該座談，並無法律上之效果，因此仍然衷心期盼，政府能早日依法召開聽證會議，公開深入討論相關替代方案。

藻礁公投推動聯盟最後呼籲，公民投票，為全國人民基於事實理性討論政策的絕佳機會，朝野各界應冷靜自持，勿以黨派私益為重，停止操弄藍綠對立，加深彼此誤解，期待藉由此次藻礁公投議案，皆能理性思辨，並以台灣民主及環境保護為共同目標。

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