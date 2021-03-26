水情告急！農委會：農戶建置省水系統最高補助40萬元

▲農委會副主委陳駿季。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

去年是自1964年以來首次無颱風侵台，降雨量僅歷史平均值2至6成，是56年來最枯旱的一年，今年春雨持續偏少，經濟部日前已宣布台中、苗栗等地供五停二。農委會今（26日）召開記者會指出，鼓勵農民更換灌溉設備，當一農會將祭出最高40萬元補助。

農委會副主委陳駿季指出，全球暖化仍會持續，氣候變化會更趨極端，2020年面臨的旱象，在未來將可能是常態，農業面對此挑戰，提出跨域推動韌性農業，包括節水技術研發、精準配水技術研發及水情資訊整合等工作，除與各學術單位合作氣候變遷對農業影響之相關研究，也動員所屬各試驗、改良場所，研擬各種作物之乾旱因應措施，增加作物耐旱能力，以增強農業對極端氣候的調適能力。

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▲農戶建置省水系統最高補助40萬元。（圖／農委會提供）

陳駿季建議，農民在缺水時可採如草生栽培、滴灌等模式種植。另外，也鼓勵農戶設置如管路灌溉設備、調蓄設施、調節控制措施及動力抽水設備，單一農戶最高40萬元。

另外，農委會也指出， 110年一期作供灌區域約23.6萬公頃，其中北基、七星、瑠公、宜蘭、花蓮及屏東等地區約5.8萬公頃之水情正常，可正常供灌；另外，桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉南、高雄及台東等地區約有17.8萬公頃之水情嚴峻，經該會農田水利署各管理處實施分區輪灌、間歇灌溉、啟用抗旱井等應變措施，已順利完成整田插秧作業，後續將依作物生長及水資源情勢，持續辦理各項抗旱應變措施，以如期完成一期作灌溉。

