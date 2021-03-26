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社會 社會焦點 保障人權

阿里山狂燒97小時毀1.6公頃森林　勇消搶救紀錄片有如災難電影

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處大埔事業區，18日到22日發生森林大火一度燒了5天97小時，燒毀面積約1.6公頃，阿里山公路更一度暫時封閉30小時，嘉義林管處今天曝光救災全紀錄影片，除了除了森林護管員攀爬陡壁進入火場，消防人員消防人員背負20公斤水袋以及空勤總隊空中投水精準命中火點，讓電影場景中森林大火般救難片在現實生活逼真上演。

▲阿里山救災紀錄片。（圖／林務局提供）

▲林務局公開阿里山救災紀錄片。（圖／林務局提供）

▲阿里山救災紀錄片。（圖／林務局提供）

▲陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、林務局長林華慶、嘉義林管處長張岱等人慰問救災人員。（圖／林務局提供）

陳吉仲26日在縣長翁章梁、林務局長林華慶、嘉義林管處長張岱等人陪同下前往嘉義林管處，親自慰勞日前參與阿里山森林大火救災各單位，除現場聽取簡報、第一線救災人員的分享，也進一步檢視森林救火裝備，並致贈禮品表達對嘉義林管處、嘉義縣消防局、嘉義縣警察局、公路總局第五區養護工程處、陸軍航空特戰指揮部、空勤總隊等單位投入救災的感謝。

▲阿里山救災紀錄片。（圖／林務局提供）

▲阿里山大火救災任務分配。（圖／林務局提供）

阿里山森林大火18日延燒到22日撲滅，總計動員救災人力442人次，黑鷹直升機及陸航特直升機共出勤35架次，此次大火波及面積共1.6公頃，山林裡都是易燃物，隨時有可能燃燒達上千公頃，由於所有協勤單位及人員的努力，不眠不休地駐守在第一線救災，不讓燃燒面積再擴大，成功守住森林的美貌。

▲阿里山救災紀錄片。（圖／林務局提供）

▲阿里山救災紀錄片。（圖／林務局提供）

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