左營驚悚車禍！酒駕男搶快撞飛機車　害20歲護校女「頭部重創」

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄左營區華夏路以及新莊一路口發生一起轎車撞機車的重大事故，騎乘機車的20歲陳姓女護校生被撞飛，連路旁的紅綠燈控制儀都被撞歪，頭部重創送往醫院，目前狀況還不是很穩定，原本警方初步認定是轎車李姓駕駛「闖紅燈」肇禍，但經過抽血檢測，確定李姓肇事駕駛有酒精反應，換算數值為0.64。

▲高雄市左營區一起重大車禍，肇事駕駛涉嫌酒駕 。（圖／記者吳世龍攝）

27日晚間10時46分，左營區新莊一路與華夏路口發生一起自小客車與機車交通事故，經初步了解，李姓男子開車由華夏路北向南直行，疑似燈號變換搶快、通過路口時與沿新莊一路西向東直行的陳姓女騎士發生擦撞，轎車再撞上道路號誌變電箱。

▲高雄市左營區一起重大車禍，肇事駕駛涉嫌酒駕。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市左營區一起重大車禍，員警從前方要將車輛關閉熄火 。（圖／記者吳世龍攝）

車禍發生後，2車嚴重變形，當時汽車駕駛意識清楚，沒辦法說話，送醫之後發現肋骨斷裂，生命跡象穩定，但經抽血換算酒精值確定超標。而仍在護校就讀的陳姓機車女騎士意識模糊，身體右側、頭部大片撕裂傷送醫，生命跡象仍然不穩定。

▲高雄市左營區一起重大車禍，肇事駕駛涉嫌酒駕 。（圖／記者吳世龍攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【更多新聞閱讀】

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛「頭部撕裂傷」…變電箱水泥塊斷裂

獨／電梯大怒神狂衝11樓 深夜維修受困3小時！尷尬叩119：快來救我