　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南發生垃圾車與小貨車車禍翻覆　小貨車及垃圾車駕駛受困搶救3人送醫

▲台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，兩車駕駛人受困，經消防人員搶救脫困，將車禍3名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，兩車駕駛人受困，經消防人員搶救脫困，將車禍3名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午5時16分許發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，3人受傷，其中兩車駕駛人受困，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，將小貨車駕駛人及垃圾車正副駕駛3人搶救脫困送台南市立安南醫院救治中。

▲台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，兩車駕駛人受困，經消防人員搶救脫困，將車禍3名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於27日下午5時16分許據報，台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，發生小貨車與垃圾車車禍，現場有3人受困受傷，119馬上出動土城、和緯、安南、安平等消防分隊出動消防車及救護車前往搶救。

土城消防分隊到場發現垃圾車跟小貨車車禍，小貨車掉落邊坡，因高低落差，需人力搬運支援；垃圾車駕駛受困變形車內，需器材車支援；現場共3名患者，需共3台救護車協助送醫。

▲台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，兩車駕駛人受困，經消防人員搶救脫困，將車禍3名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在消防人員搶救下，小貨車駕駛於下午5時38分許脫困，小貨車駕駛男頭部有外傷，意識不清，以救護車送台南市立安南醫院救治。垃圾車司機持續搶救脫困，另外，現場1名垃圾車男性副駕駛，意識清醒，手腳變形，以救護車送安南醫院救治。

▲台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，兩車駕駛人受困，經消防人員搶救脫困，將車禍3名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

垃圾車駕駛受困車內，在消防人員持破壞器材破壞車體搶救下，於下午6時10分脫困，該名駕駛，頭部與身體有多處撕裂傷，意識清楚，馬上以救護車送安南醫院救治。目前肇事原因及相關責任由台南市警三分局警方調查處理中。

肌膚亮白必備經典明星商品

ET快訊
黃鐙輝道歉了！公主抱女星「手直接抓胸部」　節目刪畫面反被罵爆
長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞
「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫3面向大膽分析：以前放閃都是演

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

快訊／澄清湖驚傳女子落水！被救起無呼吸心跳　岸邊留拖鞋手錶

台南發生垃圾車與小貨車車禍翻覆　小貨車及垃圾車駕駛受困搶救3人送醫

桃園公園之狼落網！對夜歸女4犯扯淡不認　警批「用手指也算」

新竹火車站驚現「死亡變態」　緊逼少女給初夜：不從就拉陪葬

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民「現在不清50年後才清？」

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年　後車秒輾頭奪命

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」！丈夫得知崩潰

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園清明掃墓加強交通疏導　警：搭大眾運輸＋替代道路分流

快訊／澄清湖驚傳女子落水！被救起無呼吸心跳　岸邊留拖鞋手錶

台南發生垃圾車與小貨車車禍翻覆　小貨車及垃圾車駕駛受困搶救3人送醫

桃園公園之狼落網！對夜歸女4犯扯淡不認　警批「用手指也算」

新竹火車站驚現「死亡變態」　緊逼少女給初夜：不從就拉陪葬

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民「現在不清50年後才清？」

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年　後車秒輾頭奪命

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」！丈夫得知崩潰

AZ疫苗第一週「近萬人接種」　醫憂速度太慢：效期內可能打不完

富邦輪休仍大勝16分　領航猿明天作客新竹爭最終季後賽門票

花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姐也不是抱妳大腿

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

「欸你這週要幹嘛」開球超高人氣　妹妹認江坤宇為弟弟

今晚想來點水果烤雞！5道「氣炸鍋食譜」超簡單　料理小白秒上手

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園青埔快速發展　鄭文燦：陽明交通大學獲核定設青埔校區

直擊／「碧潭水舞秀」尾聲獻14超暖字　30米水幕投影、加碼星光草皮

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

高雄監獄集霸凌　他遭6獄友玩弄2個月

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相

快訊／長榮「長雅輪」煙囪被撞歪　慘卡台北港

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年

從心急到開吉！「厭世越南妻」公公怒加懸賞金

追不到女神就毀了她　19歲渣男押到烏來「輪毆性侵」

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

為1萬元改名「亮搞玩」　金髮妹偷4千被逮身分曝

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

更多熱門

相關新聞

超佛心！台南肉燥飯「只要10元」內行揭低價真相

超佛心！台南肉燥飯「只要10元」內行揭低價真相

近年來物價不斷上漲，薪水卻沒有跟著大幅地成長，不少人為了要存錢，每天省吃儉用，一名網友貼出一張台南小吃店的價目表，肉燥飯一碗竟然只要10元，羹麵也只要25元而已，讓不少網友驚呼，價格便宜到還有人懷疑這是舊圖，「你確定是民國110年的價格嗎？」

台南就業中心助青年朋友就業

台南就業中心助青年朋友就業

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

轎車失控撞石墩電桿翻覆　男子爆頭慘死車內

轎車失控撞石墩電桿翻覆　男子爆頭慘死車內

關鍵字：

台南垃圾車小貨車車禍翻覆

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

鳳梨被女網友嗆「台客」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面