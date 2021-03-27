台南發生垃圾車與小貨車車禍翻覆　小貨車及垃圾車駕駛受困搶救3人送醫

▲台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，兩車駕駛人受困，經消防人員搶救脫困，將車禍3名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，27日下午5時16分許發生小貨車與垃圾車車禍，造成2車翻覆，3人受傷，其中兩車駕駛人受困，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，將小貨車駕駛人及垃圾車正副駕駛3人搶救脫困送台南市立安南醫院救治中。

台南市消防局119勤務中心於27日下午5時16分許據報，台南市安南區安清路一段往焚化爐方向，發生小貨車與垃圾車車禍，現場有3人受困受傷，119馬上出動土城、和緯、安南、安平等消防分隊出動消防車及救護車前往搶救。

土城消防分隊到場發現垃圾車跟小貨車車禍，小貨車掉落邊坡，因高低落差，需人力搬運支援；垃圾車駕駛受困變形車內，需器材車支援；現場共3名患者，需共3台救護車協助送醫。

在消防人員搶救下，小貨車駕駛於下午5時38分許脫困，小貨車駕駛男頭部有外傷，意識不清，以救護車送台南市立安南醫院救治。垃圾車司機持續搶救脫困，另外，現場1名垃圾車男性副駕駛，意識清醒，手腳變形，以救護車送安南醫院救治。

垃圾車駕駛受困車內，在消防人員持破壞器材破壞車體搶救下，於下午6時10分脫困，該名駕駛，頭部與身體有多處撕裂傷，意識清楚，馬上以救護車送安南醫院救治。目前肇事原因及相關責任由台南市警三分局警方調查處理中。

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