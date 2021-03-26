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水果攤商不滿2女徒對面擺攤PK　罵「背骨」有錯嗎？正解出爐

▲▼水果,小販,攤販,水果攤,販售。（圖／翻攝自pixabay）

江姓水果攤商不滿女徒弟在他對面擺攤PK，竟辱罵背骨還打翻蘋果。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者李忠憲／台中報導

江姓水果攤商不滿賴姓、林姓女徒弟在他攤位對面另起門戶，跑到她們攤位前跟顧客數落2人不是、動手翻倒半箱蘋果並辱罵2女「背骨」、「死胖子」、「同性戀」等，更拿出手機網路直播。台中地檢署偵結，依公然侮辱、毀損罪嫌起訴江男。

起訴書指出，49歲江姓男子是西區向上市場水果攤販，去年賴姓、林姓女子還跟著他一起賣。豈知2女自立門戶，竟然就在他攤位對面擺攤PK。江男認為養老鼠咬布袋，同年9月26日上午跑到2女的攤位前，跟在場民眾數落她們的不是，干擾2人擺攤，雙方因此發生口角。

江男當場出口惡言，用台語罵賴女「背骨」、「死胖子」，還翻倒正在補貨的蘋果紙箱，導致半箱的蘋果掉到地上，賴女氣到跑去報警。但江男接著改罵林女「同性戀」、「滿臉豆花」（爛瘡之意）、「死胖子」及「背骨」，還拿出手機網路直播，2女怒告江男公然侮辱、毀損等。

江男雖坦承有罵賴、林2女「背骨」等語，也有翻倒蘋果紙箱，但認為他沒錯。他辯稱，「賴女先罵我，我過去跟她理論，當時她手上有拿一箱蘋果，雙方拉扯間才打翻；林女當下也有罵我」。

賴、林2女也指控江男有講出「以後不要在同一市場見面、也不會給你好看」，讓他們心生畏懼，據此提告他恐嚇。檢察官調查後認為，江男否認有講出這句話，僅2女單方面指控，縱有講這句話，應是指在市場相遇不會給好臉色看等。賴女偵查中改說沒有被恐嚇，林女還反譏江男「肚子很大的男人請你嘴巴洗乾淨點」，看不出心生畏懼，難認有構成恐嚇要件。

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