長賜號擱淺成「壓垮全球貿易」的最後稻草！安聯：恐損失2859億

▲長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

長榮海運的巨型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河受到國際關注，由於蘇伊士運河為連接歐亞大陸的重要航道，該起事故造成的全球航運貿易損失仍在持續擴大中，儘管救援行動已經進入第5天，情況仍然不樂觀。德國保險公司安聯集團26日公布報告表示，長賜號意外恐將造成全球貿易每週損失至少60至100億美元（約新台幣1715億至2859億元）。

根據路透社報導，長榮海運的超巨型貨輪長賜號擱淺意外造成蘇伊士運河雙向交通阻塞，除了埃及當局在第一時間派出拖船與挖土機前往救援外，美國也在27日派出疏濬小組前往支援，希望能盡快恢復運河的交通暢通。然而蘇伊士運河的交通堵塞已經邁入第5天，至今仍有上百艘貨輪被卡在航道上動彈不得。

▲長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）建造於2018年，船體長度400公尺、寬59公尺，可以承載2萬124個貨櫃。（圖／路透）



德國保險龍頭公司安聯集團（Allianz）26日發布報告稱，此次事故光是一星期就會導致年貿易成長減少0.2到0.4個百分比，每週更會造成全球貿易損失至少60到100億美元（約新台幣1715億至2859億元）。

安聯也直言，歐洲貨運的交貨時間本來就因為新冠疫情延長了，如今長賜號塞住蘇伊士運河，將導致供應商的交貨時間被迫拉得更長。報告內寫道，「蘇伊士運河的交通阻塞是壓垮全球貿易的最後一根稻草。」報告顯示，美國交貨時間被拉長為兩倍。

另一方面，先前曾有消息傳出，長賜號是因為遭強風吹離航道才會擱淺，但如今蘇伊士運河管理當局負責人拉貝（Rabei）指出，「強風不是受困唯一原因，尚未排除可能是人為或技術錯誤」，詳細的擱淺原因仍在調查中。

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