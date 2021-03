援兵來了！2拖船凌晨趕抵紅海　將合力「推動長榮貨櫃」助脫淺

▲2艘拖船正趕往蘇伊士運河,以協助長賜號脫淺。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

長榮貨輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河已進入第5天,何時脫困迄今仍無法確定。長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」(BSM)27日發表媒體聲明指出,該公司正持續與蘇伊士運河管理局(SCA)合作,盡快協助長賜號脫淺,他們也找來了2艘拖船加入救援。

BSM在聲明中指出,目前長賜號的25名印度籍船員全都待在船上,安全和健康狀況都十分良好;他們至今尚未接獲任何與汙染或貨物受損的通報,初步調查也已排除擱淺的原因是機械或發動機故障所造成的。

UPDATE: the *big tugboats with big pull* are coming. Expected arrival: 28th (pics)



-crew in good health (no word on morale, pride)

-no reported cargo damage or pollution

-early investigation rules out mechanical failure.



Source: BSM (#EVERGIVEN's technical manager) pic.twitter.com/X9nbhnefNV