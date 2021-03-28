援兵來了！2拖船凌晨趕抵紅海　將合力「推動長榮貨櫃」助脫淺

▲2艘拖船正趕往蘇伊士運河，以協助長賜號脫淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河已進入第5天，何時脫困迄今仍無法確定。長賜輪的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（BSM）27日發表媒體聲明指出，該公司正持續與蘇伊士運河管理局（SCA）合作，盡快協助長賜號脫淺，他們也找來了2艘拖船加入救援。

BSM在聲明中指出，目前長賜號的25名印度籍船員全都待在船上，安全和健康狀況都十分良好；他們至今尚未接獲任何與汙染或貨物受損的通報，初步調查也已排除擱淺的原因是機械或發動機故障所造成的。

UPDATE: the *big tugboats with big pull* are coming. Expected arrival: 28th (pics)



-crew in good health (no word on morale, pride)

-no reported cargo damage or pollution

-early investigation rules out mechanical failure.



Source: BSM (#EVERGIVEN's technical manager) pic.twitter.com/X9nbhnefNV — John Scott-Railton (@jsrailton) March 28, 2021

BSM強調，他們現階段的首要任務就是讓長賜號盡快脫困，以恢復蘇伊士運河的海上交通。他們也證實，2艘拖船將在3月28日抵達現場，以協助長賜號重啟。這兩艘拖船分別是荷蘭的ALP Guard和義大利的Carlo Magno。

據美聯社報導，從Marine Traffic的衛星數據看來，拖船已在當地時間28日凌晨抵達蘇伊士運河附近的紅海，並將在短時間內投入救援工作。BSM表示，他們計劃讓拖船推動長賜號，而已在26日抵達現場的挖泥船則持續吸走船下的沙和黏在船身的泥漿，以幫助長賜號重新浮起來。

ALP Guard和Carlo Magno分別是具有250公噸曳引力和155曳引力的拖船。此前，ALP Guard曾在2017年和2018年參與過3次任務，並拖曳了SSV Catarina、Teekay Petrojarl和SSDR West Pegasus 三艘船。

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