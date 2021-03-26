兒童節高雄美術館免費玩！連續4天看馬戲、聽故事　草地音樂會回歸

▲圓劇團將於高雄兒童美術館帶來「台味馬戲交響曲」演出。（圖／圓劇團）

記者林育綾／綜合報導

4月清明連假即將來臨，各地也紛紛推出兒童節活動，高雄市立美術館的「兒童美術館」特別於4月2日至5日舉辦「閃閃發光兒童節」，提供動手作、聽故事、看馬戲、玩遊戲多種活動不收費；另3日及4日也有「草地音樂會」重磅回歸，透過巨型螢幕播放《馴龍高手》，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出！

「閃閃發光兒童節」系列活動在4/2-4/5為期4天，2日舉辦「打開美術館」闖關活動，還有戶外園區遊戲「內惟森林動物．追趕跑跳碰派對」。3日由圓劇團帶來「台味馬戲交響曲」演出，顛覆大眾對馬戲想像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高美館兒童節限定活動，天王級故事人胖叔叔領軍，聯袂故事達人安妮老師、Amanda和蔡佳伶接力講故事。（圖／高雄市立美術館提供）

4日則由天王級故事人胖叔叔領軍，聯袂故事達人安妮老師、Amanda和蔡佳伶接力講故事，參與活動的前200名2至12歲小朋友還可獲得小禮物。除了大型活動外，亦規劃有結合說故事與創意勞作的活動「玻璃上的圖畫」，也可以到美術館前廣場「森之市」市集散散步，活動詳細內容可至高美館網站查詢。

此外高雄春天藝術節「草地音樂會」回歸，首場《馴龍高手1》將於4月3日、4日登場，透過巨型螢幕呈現電影動畫，並由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演出，呈現電影配樂大師約翰包威爾揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂風格。草地音樂會票價499元，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票網。





▲高美館兒童節限定活動。（圖／高雄市立美術館提供）