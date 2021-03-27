新竹兒藝節首推限量「燈會大禮包」　200店家集點免費換

▲2021新竹市兒童藝術節將於4月2日至5日登場。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2021新竹市兒童藝術節將於4月2日至5日登場，本次有新竹左岸「高空體驗」遊具、州廳樂高展、古蹟光雕、新竹味市集與街頭藝人，活動多元豐富。為鼓勵民眾「新竹玩透透」，特別推出「集章送好禮」，兒藝節期間只要造訪左岸、州廳，並於200間友善店家及61家旅宿業消費，即可集章，蒐集5枚就可兌換限量燈會大禮包，其中以「燈會限量版紀念帆布袋」更是首次公開亮相，千萬別錯過！

兒藝節期間，市府集結舊城區200間友善店家，提供12項友善服務，包括友善廁所、友善外語、客語友善、free Wi-Fi、充電服務、優惠方案、寵物友善、素食友善、哺集乳室、便利支付、親子友善和無障礙友善等服務，讓民眾暢遊竹市。

▲兒藝節期間特別推出「集章送好禮」，只要造訪左岸、州廳，並於200間友善店家及61家旅宿業消費，即可集章，蒐集5枚就可兌換限量燈會大禮包。

新竹市府說明，店家門口將張貼友善店家認證標章，方便民眾識別，參與店家有5大類型，包含「特色新竹味」老店小吃、「人氣網紅」咖啡甜點店、「美食饗宴」餐廳、「新竹好物」推薦伴手禮、「日常生活」優質服務，除有多元友善外，還推出消費享折扣、滿額送或贈送小禮等優惠方案。本次集章好禮「限量燈會大禮包」也是燈會紀念品首次亮相，包括紀念帆布袋、鉛筆、資料夾、便條紙與螢幕擦拭貼，都印上燈會專屬視覺。

其中，紀念帆布袋以亮眼綠色為主，將燈會主視覺放射性呈現於素雅米白的帆布袋面，留白的空間則印上小小的台灣燈會字樣，將紀念品變得時尚簡約；背帶更使用少見的微絨材質、可調整長度，還附上手把提袋，想側背、肩背、手提都可以，背起來舒適又方便。鉛筆則運用了大膽的跳色設計，綠、紫、黃等鮮豔色調同時存在鉛筆筆筆身又不衝突，單放著就是個藝術品。

兒藝節期間（4/2-5）推出「集章送好禮」活動，民眾可於文化局網站（https://reurl.cc/MZ9AoW）下載兒藝節活動DM，或至活動現場新竹左岸水源草原、新竹市政府、友善店家、13家兒藝節優惠飯店等處索取，使用活動DM於200間友善店家及61家旅宿業消費，即可獲得集章。

凡蒐集5枚不重複的章，就可至新竹市政府右前側門機車停車場（稅務局對面），兌換限量燈會大禮包，兌換時間為兒藝節期間（4/2-5）上午10時，每天限量750份，發完為止，詳情可上新竹市城銷處網站（https://reurl.cc/zboeEk）查詢。

友善店家地圖：https://reurl.cc/5oVW7M

友善店家名單：https://reurl.cc/0DQ0V9

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