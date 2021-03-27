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IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！

▲▼IKEA入駐上海。（示意圖／CFP）

▲上海IKEA。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

H&M因拒用新疆棉被大陸網友抵制，風波也延燒至NIKE、Adidas等跨國品牌，許多大陸藝人都因此結束於相關品牌的代言合作。瑞典傢俱品牌IKEA因未請大陸藝人代言，最初「成功神隱」沒有遭到大量抵制，但26日開始有許多網友注意到IKEA其實也發表過拒用聲明，開始在微博上展開出征。

從IKEA官方微博上大陸網友的留言可以發現，抵制行動剛爆發時，只有極少數的網友到IKEA的微博留言，其中不少人還是來提問的，不確定IKEA是否曾發表過拒用新疆棉的聲明。

▼大陸網友發現IKEA在抵制潮中「神隱」。（圖／翻攝微博）

▲▼IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！。（圖／翻攝微博）

不過，26日開始，出征完H&M、NIKE、Adidas等品牌的大陸網友開始將焦點轉向IKEA，還有不少人發出「突然發現，宜家（IKEA）又神隱了！」的貼文，指IKEA因為沒有請大牌藝人代言，一開始未引起太大關注，才暫時躲過一劫。

現在IKEA的官方微博上已出現數百條出征留言，大部分都是要求IKEA滾出中國市場，「差點又讓宜家神隱了，H&M就是你們接下來的命運！」「再也不逛宜家了，你們抵制新疆棉，我抵制你們！」「前幾天還到宜家訂了書櫃，現在已經退了，國家利益高於一切。」「以為默不做聲就沒事嗎？別想再躲了！」

▼大陸網友出征IKEA微博。（圖／翻攝微博）

▲▼IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後還是被出征：別想又神隱！。（圖／翻攝微博）

ET快訊
IKEA「沒代言人」躲陸網首波抵制　2天後仍被出征
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